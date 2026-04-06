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Serviço Semana Nacional do Registre-se tem início em Pernambuco com atendimento ao público LGBT e aos idosos Campanha mobiliza cartórios de registro civil para oferecer serviços gratuitos à população em situação de vulnerabilidade social

Mais uma edição da Semana Nacional do Registre-se terá início em Pernambuco entre os dias 13 a 17 de abril. A iniciativa é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e busca ampliar o acesso da população à documentação civil básica em todo o país.

Nesta semana, a Corregedoria-Geral da Justiça de Pernambuco (CGJ-PE) antecipou o atendimento para a população LGBTQIAPN+, que poderá acessar os serviços de emissão de certidões já a partir desta segunda-feira (6).



A ação para este público ocorrerá no Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT, localizado na Rua dos Médicis, número 86, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife.

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Já a população idosa poderá acessar os serviços a partir desta quinta-feira (9), no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, número 750, na Zona Norte da capital pernambucana.

Com foco na promoção da cidadania, a campanha mobiliza cartórios de registro civil para oferecer serviços gratuitos à população em situação de vulnerabilidade social, incluindo emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de outros documentos essenciais para o exercício pleno de direitos.

No estado, a ação é realizada em parceria com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen-PE) e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A iniciativa também reforça a importância do registro civil como porta de entrada para a cidadania, permitindo o acesso a serviços públicos essenciais, benefícios sociais e direitos fundamentais.

Podem procurar os cartórios pessoas que não possuem registro civil ou que necessitam da segunda via de documentos, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, como população em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, indígenas e cidadãos atendidos por programas sociais.



“A Semana Registre-se é uma ação de grande impacto social, que demonstra a força de uma mobilização nacional articulada pelo CNJ, mas que ganha ainda mais efetividade quando executada localmente, com o engajamento dos cartórios. Em Pernambuco, temos um histórico de resultados expressivos, e isso mostra o comprometimento dos registradores com a garantia do direito à identidade”, afirma o presidente da Arpen-PE, Marcos Torres.

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