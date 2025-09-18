A- A+

MOBILIDADE Semana Nacional do Trânsito: CTM conscientiza para combate ao "surf" e "amorcegamento" nos ônibus O Consórcio de Transporte Metropolitano deu início, na manhã desta quinta-feira (18), às atividades da Semana Nacional de Trânsito 2025, que acontece de 18 a 25 de setembro

Diante do aumento da prática criminosa do “surf” e “amorcegamento” nos ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR), o Governo do Estado, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), deu início, na manhã desta quinta-feira (18), no Terminal Integrado de Passageiros do Recife (TI TIP), às atividades da Semana Nacional de Trânsito 2025, que acontece de 18 a 25 de setembro com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, com a ação “Pegar Bigu e Surfar, Nem Pensar”.

Na campanha, que desde 2023 percorre os principais terminais da RMR, técnicos de educação da Coordenadoria de Comunicação e Imprensa e fiscais das Gerências de Fiscalização e Operação do CTM abordam passageiros, motoristas e funcionários com a distribuição de materiais informativos e repassam orientações sobre a importância de denunciar esses casos às autoridades competentes, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

A orientação busca reforçar a segurança dos usuários, preservar vidas, proteger o patrimônio público e promover dignidade no transporte coletivo.

Semana Nacional de Trânsito 2025

Além dos terminais, a iniciativa também é levada às escolas estaduais da RMR, onde os estudantes recebem material informativo e orientações sobre os riscos de viajar na parte externa dos ônibus. A ação busca alertar para a ameaça à vida que representa se pendurar do lado de fora ou no teto do veículo.

Segundo a gerente de fiscalização do CTM, Kathia Sena, o foco é conscientizar a todos, sobretudo aos jovens, que essa prática não é um esporte, e sim um crime.

“Contamos com a colaboração de todos para orientar amigos e familiares a denunciarem sempre que presenciarem esse tipo de crime. Com essas informações, podemos direcionar melhor as ações de fiscalização e as campanhas educativas, reforçando nosso compromisso com a segurança no transporte público. Com essas ações, estamos garantindo a segurança dos passageiros, salvando vidas e preservando o patrimônio público, trazendo cada vez mais dignidade e respeito aos usuários do sistema”.

O CTM também está mapeando corredores, vias e linhas onde essas ocorrências são mais frequentes. Estudos apontam que domingos, feriados e dias de jogos de futebol concentram os maiores flagrantes de “surf” nos ônibus. Nessas situações, há uma portaria que autoriza os motoristas a interromper a viagem até que a segurança seja restabelecida.

Como denunciar?

Para registrar elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia, e sendo o primeiro contato nos canais de atendimento do Consórcio de Transporte Metropolitano, o CTM orienta que a manifestação deve ser registrarna Central de Atendimento ao Cliente, das 6h às 18h, no número 0800 081 0158 ou no WhatsApp 99488-3999.

Se a solução para a manifestação não for atendida no prazo apresentado, o usuário, com número do protocolo inicial registrado em um dos canais, poderá enviar sua demanda no canal de segunda instância, a Ouvidoria, por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5544/5633.

