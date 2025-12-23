A- A+

Festividade natalina Semana natalina do Recife tem programação com mais de 40 atrações Programação contará com apresentações no Bairro do Recife, na Praça do Líbano e nos parques da Tamarineira, Dona Lindu e das Graças

Desta quarta-feira (24) até o domingo (28), mais de 40 atrações musicais abrilhatarão a programação de Natal promovida pela prefeitura do Recife. Apresentações de bois, pastoris, cirandas e atrações circenses celebrarão a data nos polo da cidade, incluindo o Bairro do Recife, a Praça do Líbano.e os parques da Tamarineira, Dona Lindu e das Graças.

Nesta quarta, a avenida Rio Branco receberá as orquestras Clave e 19 de Fevereiro, a partir das 15h30. Na quinta (25), a partir das 15h, apresentam-se a Orquestra Tangarás e a Orquestra Independente do Ibura. A partir das 20h, o Marco Zero recebe a segunda noite de apresentação do “Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal”.

Nesta edição, o espetáculo, que fará mais uma exibição nesta quinta, sempre às 20h, apresenta personagens e elencos renovados, convidando o público a celebrar suas tradições mais bonitas, populares e ancestrais. No mesmo dia, tem festa ainda nos parques das Graças e Tamarineira.

No Parque da Tamarineira, a partir das 16h, a Bandinha Cantigas Natalinas e o Boi Mandingueiro, às 17h, são as atrações. A Orquestra Golden Natal dos Reencontros, às 16h, e a Bandinha Circense do Recife - Natal da Criançada, às 17h, animam o público no Parque das Graças.

O "Natal dos Sonhos", tema da festa deste ano, segue no dia 26 na Rio Branco, com as apresentações da Bandinha Natalina Arco-Íris - Natal de Paz e Harmonia (18h), Natal dos Brincantes - Jornadas do Sentir (19h), Pastoril Estrela do Mar (20h) e Ciranda Terno da Mata (21h).

Sábado

No dia 27, a Rio Branco recebe Orquestra Plural (16h), Pastoril Estrela do Norte (17h), Balé Deveras - Território de Passos e Sonhos (18h), Pastoril Estrela Celeste (19h), Boi Treloso do Recife (20h) e Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa (21h). Também no Bairro do Recife, a rua dos Amores contará com Orquestra Som do Alto (16h) e Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda (17h). Já no Parque Dona Lindu, tem a apresentação do Pastoril Estrela Dourada, às 17h.

Domingo

No domingo, além de pastoris, bandinhas natalinas, bois e cirandas, a programação contará também com números circenses entre as atrações. A Rio Branco terá Banda Coruja e Seus Tangarás (15h), Pastoril Esperança (16h), Cia Trapiá de Dança (17h), Pastoril Nossa Senhora do Rosário (18h), Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda (19h) e Ciranda do Mestre João Limoeiro (20h).

O Parque da Tamarineira receberá o Pastoril Luz do Amanhecer (15h30), Varieté Circense de Natal - Homenagem ao Mestre Alakazam (16h), Grupo Cultural Recifogosas e Mateus Catirina (17h30), Pastoril Tia Marisa (18h20), Boi da Cutia (19h10) e Pastoril Estrela Guia do Cabo (20h). Também na Zona Norte do Recife, o Parque das Graças terá as apresentações de Varieté Circense de Natal - Homenagem a Índia Morena (16h), Pastoril Raio de Sol Mirim (17h30), Boi Bombá do Hemetério (18h20), Pastoril Evolução (19h10) e Ciranda do Amaro Branco (20h).

Na Praça do Líbano (Pina), Varieté Circense de Natal - Homenagem ao Dia do Palhaço (16h), Orquestra do Maestro Gerson Jr. - Natal da Compreensão (17h30), Grupo Sereias Teimosas (18h20), Balé Popular do Recife - Natal de Todos os Ritmos (19h10) e Pastoril Rosa Mística dos Torrões (20h) animam a festa. E no Parque Dona Lindu, às 17h, a apresentação ficará por conta do Balé Deveras - Território de Passos e Sonhos.

Veja também