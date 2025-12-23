Ter, 23 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Festividade natalina

Semana natalina do Recife tem programação com mais de 40 atrações

Programação contará com apresentações no Bairro do Recife, na Praça do Líbano e nos parques da Tamarineira, Dona Lindu e das Graças

Reportar Erro
Recife terá mais de 40 atrações musiciais nos próximos diasRecife terá mais de 40 atrações musiciais nos próximos dias - Foto: Marcos Pastich/PCR

Desta quarta-feira (24) até o domingo (28), mais de 40 atrações musicais abrilhatarão a programação de Natal promovida pela prefeitura do Recife. Apresentações de bois, pastoris, cirandas e atrações circenses celebrarão a data nos polo da cidade, incluindo o Bairro do Recife, a Praça do Líbano.e os parques da Tamarineira, Dona Lindu e das Graças.

Nesta quarta, a avenida Rio Branco receberá as orquestras Clave e 19 de Fevereiro, a partir das 15h30. Na quinta (25), a partir das 15h, apresentam-se a Orquestra Tangarás e a Orquestra Independente do Ibura. A partir das 20h, o Marco Zero recebe a segunda noite de apresentação do “Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal”.

Nesta edição, o espetáculo, que fará mais uma exibição nesta quinta, sempre às 20h, apresenta personagens e elencos renovados, convidando o público a celebrar suas tradições mais bonitas, populares e ancestrais. No mesmo dia, tem festa ainda nos parques das Graças e Tamarineira.

No Parque da Tamarineira, a partir das 16h, a Bandinha Cantigas Natalinas e o Boi Mandingueiro, às 17h, são as atrações. A Orquestra Golden Natal dos Reencontros, às 16h, e a Bandinha Circense do Recife - Natal da Criançada, às 17h, animam o público no Parque das Graças.

O "Natal dos Sonhos", tema da festa deste ano, segue no dia 26 na Rio Branco, com as apresentações da Bandinha Natalina Arco-Íris - Natal de Paz e Harmonia (18h), Natal dos Brincantes - Jornadas do Sentir (19h), Pastoril Estrela do Mar (20h) e Ciranda Terno da Mata (21h).

Leia também

• Brasil tem previsão de Natal com ondas de calor e chuvas

• PRF reforça fiscalização em rodovias federais na Operação Natal

Sábado

No dia 27, a Rio Branco recebe Orquestra Plural (16h), Pastoril Estrela do Norte (17h), Balé Deveras - Território de Passos e Sonhos (18h), Pastoril Estrela Celeste (19h), Boi Treloso do Recife (20h) e Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa (21h). Também no Bairro do Recife, a rua dos Amores contará com Orquestra Som do Alto (16h) e Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda (17h). Já no Parque Dona Lindu, tem a apresentação do Pastoril Estrela Dourada, às 17h.

Domingo

No domingo, além de pastoris, bandinhas natalinas, bois e cirandas, a programação contará também com números circenses entre as atrações. A Rio Branco terá Banda Coruja e Seus Tangarás (15h), Pastoril Esperança (16h), Cia Trapiá de Dança (17h), Pastoril Nossa Senhora do Rosário (18h), Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda (19h) e Ciranda do Mestre João Limoeiro (20h).

O Parque da Tamarineira receberá o Pastoril Luz do Amanhecer (15h30), Varieté Circense de Natal - Homenagem ao Mestre Alakazam (16h), Grupo Cultural Recifogosas e Mateus Catirina (17h30), Pastoril Tia Marisa (18h20), Boi da Cutia (19h10) e Pastoril Estrela Guia do Cabo (20h). Também na Zona Norte do Recife, o Parque das Graças terá as apresentações de Varieté Circense de Natal - Homenagem a Índia Morena (16h), Pastoril Raio de Sol Mirim (17h30), Boi Bombá do Hemetério (18h20), Pastoril Evolução (19h10) e Ciranda do Amaro Branco (20h). 

Na Praça do Líbano (Pina), Varieté Circense de Natal - Homenagem ao Dia do Palhaço (16h), Orquestra do Maestro Gerson Jr. - Natal da Compreensão (17h30), Grupo Sereias Teimosas (18h20), Balé Popular do Recife - Natal de Todos os Ritmos (19h10) e Pastoril Rosa Mística dos Torrões (20h) animam a festa. E no Parque Dona Lindu, às 17h, a apresentação ficará por conta do Balé Deveras - Território de Passos e Sonhos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter