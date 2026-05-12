Semana S leva serviços de saúde gratuitos para o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem
Atendimentos odontológicos, testagens rápidas e orientações de saúde serão oferecidos, a partir das 9h, neste sábado (16)
O Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, vai receber uma agenda de serviços à população. A recepção acontece durante a programação da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
A iniciativa, organizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), é realizada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE e oferece ações de cuidados às pessoas neste sábado (16).
As atividades são promovidas pelo Sesc e Senac e ocorrem de forma gratuita. Para participar, é necessário se inscrever previamente por meio do link. No dia, todos os atendimentos acontecem por ordem de chegada.
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Das 9h às 17h, as duas unidades OdontoSesc, consultório odontológico itinerante, estarão no Dona Lindu para consulta, orientações sobre saúde bucal e realização de procedimentos para a população.
Paralelamente, das 9h às 11h, serão ofertadas aferição de pressão e testagem rápida de glicose enquanto que a oficina de primeiros socorros ocorrem nos horários das 10h e das 11h, .
À tarde, das 13h às 17h, os serviços de saúde e bem-estar continuam na programação, com o oferecimento de massoterapia, orientações nutricionais, sobre a saúde do homem, da mulher e, ainda, prevenções e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
Sobre a Fecomércio-PE
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) é a principal entidade de representação sindical do setor no estado e faz parte da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Como base do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, a instituição coordena ações de representação empresarial, desenvolvimento econômico e promoção social.
Sobre o Sesc e o Senac
Em Pernambuco, o Senac mantém uma ampla atuação na área de educação profissional, oferecendo cursos e programas de qualificação voltados às demandas do mercado de trabalho.
A instituição capacita milhares de pessoas todos os anos e mantém investimentos significativos em programas de gratuidade, ampliando o acesso da população à formação profissional de qualidade.
Já o Sesc atua em diferentes frentes voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e de suas famílias, com ações nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência e lazer.
Serviço:
Ações de saúde na Semana S Pernambuco 2026
- Local: Parque Dona Lindu, Boa Viagem - Recife/PE
Data: Sábado, 16 de maio
- Horário: Às 9h
- Inscrição: Através do link https