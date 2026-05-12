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RECIFE Semana S leva serviços de saúde gratuitos para o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem Atendimentos odontológicos, testagens rápidas e orientações de saúde serão oferecidos, a partir das 9h, neste sábado (16)

O Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, vai receber uma agenda de serviços à população. A recepção acontece durante a programação da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

A iniciativa, organizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), é realizada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE e oferece ações de cuidados às pessoas neste sábado (16).

As atividades são promovidas pelo Sesc e Senac e ocorrem de forma gratuita. Para participar, é necessário se inscrever previamente por meio do link. No dia, todos os atendimentos acontecem por ordem de chegada.

Das 9h às 17h, as duas unidades OdontoSesc, consultório odontológico itinerante, estarão no Dona Lindu para consulta, orientações sobre saúde bucal e realização de procedimentos para a população.

Paralelamente, das 9h às 11h, serão ofertadas aferição de pressão e testagem rápida de glicose enquanto que a oficina de primeiros socorros ocorrem nos horários das 10h e das 11h, .

À tarde, das 13h às 17h, os serviços de saúde e bem-estar continuam na programação, com o oferecimento de massoterapia, orientações nutricionais, sobre a saúde do homem, da mulher e, ainda, prevenções e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Sobre a Fecomércio-PE

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) é a principal entidade de representação sindical do setor no estado e faz parte da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Como base do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, a instituição coordena ações de representação empresarial, desenvolvimento econômico e promoção social.

Sobre o Sesc e o Senac

Em Pernambuco, o Senac mantém uma ampla atuação na área de educação profissional, oferecendo cursos e programas de qualificação voltados às demandas do mercado de trabalho.

A instituição capacita milhares de pessoas todos os anos e mantém investimentos significativos em programas de gratuidade, ampliando o acesso da população à formação profissional de qualidade.

Já o Sesc atua em diferentes frentes voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e de suas famílias, com ações nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência e lazer.

Serviço:

Ações de saúde na Semana S Pernambuco 2026

Local: Parque Dona Lindu, Boa Viagem - Recife/PE

Data: Sábado, 16 de maio

Data: Sábado, 16 de maio Horário: Às 9h

Inscrição: Através do link https

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