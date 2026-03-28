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Páscoa Semana Santa: Arquidiocese de Olinda e Recife divulga programação; confira O período da Semana Santa tem início com o Domingo de Ramos

Celebração mais importante do calendário religioso católico, fiéis do Recife e Região Metropolitana se preparam para celebrar a Semana Santa de 2026. O período começa no Domingo de Ramos, dia 29 de março, dura sete dias e marca a celebração da ressurreição de Jesus Cristo e o início da Páscoa.

A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) preparou uma programação que abrange todo o período. Dom Paulo Jackson estará presente em todas as celebrações.

Domingo de Ramos

Dando início ao período da Semana Santa, o Domingo de Ramos recorda a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Em Olinda, a partir das 8h, sairá a procissão de Ramos da Capela da Misericórdia, no Alto do Sé, ao lado do Colégio Santa Gertrudes.

O destino será a Catedral da Sé de Olinda, onde será celebrada a Santa Missa, às 9h. Durante a celebração, será realizada a Coleta Nacional de Solidariedade, oferta que será enviada para subsidiar projetos sociais da Campanha da Fraternidade.

Programação

Na Quarta-feira de Trevas (01), momento de forte reflexão sobre o caminho de Jesus até o Calvário, também é realizado o ‘Ofício das Trevas’, rito em que velas são apagadas, simbolizando o abandono de Jesus e o luto da Igreja.

Com concentração no Pátio de São Pedro, no bairro de São José, no Centro do Recife, a partir das 7h, será realizada a Via-Sacra da Fraternidade pelas ruas da cidade.

Os fiéis carregarão uma cruz com mais de 100kg, simbolizando o peso do sofrimento humano. Previsto para chegar às 11h, a caminhada seguirá até a Basílica de Nossa Senhora da Penha, onde será realizada a Santa Missa, presidida por Dom Paulo Jackson.

Já na Quinta-feira santa (02), será realizada a Missa dos Santos Óleos, às 9h, na Catedral da Sé de Olinda. O momento marca a unidade da Igreja Católica em celebração da renovação das promessas sacerdotais e consagração dos óleos santos, utilizados nos sacramentos do batismo, unção dos enfermos e crisma.

À noite, a partir das 19h, na Matriz do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, no Espinheiro, será realizada a Missa da Ceia do Senhor, também conhecida como ‘Lava-pés’. O momento rememora a última ceia e o gesto de serviço de Jesus.

A Sexta-feira santa (03) é um dia de silêncio, jejum e contemplação pela morte de Jesus Cristo. A Igreja Católica não celebra a Eucaristia, focando na adoração da Cruz, que será contemplada a partir das 15h, na Catedral da Sé de Olinda.

No Sábado de Aleluia (04) será realizada a mais importante celebração da Igreja: a Vigília Pascal, momento em que é anunciada a Ressurreição de Jesus Cristo. A solenidade será realizada pela Arquidiocese às 18h, na Matriz do Sagrado Coração Eucarístico do Jesus, no Espinheiro. A Igreja vai acender e abençoar o Círio Pascal, que representa a luz de Cristo.

No Domingo de Páscoa (05), dia em que é celebrada a Ressurreição de Jesus, Cristo vence a morte e dá início a uma nova vida. Será realizada a Santa Missa às 9h, na Catedral da Sé de Olinda.

Primeiro dia do período pascal, a Igreja confraterniza o início deste período litúrgico, que se estende pelos 50 dias seguintes, até o Domingo de Pentecostes, que celebra a descida do Espírito Santo.

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