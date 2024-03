Semana Santa: espetáculo inédito "A Paixão" estreia no Recife nesta quarta-feira (27)

A- A+

Inédito, o espetáculo "A Paixão", escrito pelo dramaturgo Moisés Neto com direção de Zé Francisco, estreia nesta quarta-feira (27), no Recife.

Ao todo, serão quatro apresentações, que se estendem até o sábado (30), sempre a partir das 18h, na Igreja de Santa Tereza D'Ávila - Ordem 3ª do Carmo -, localizada na avenida Dantas Barreto, no bairro de São José, Centro do Recife.

Com duração de uma hora, "A Paixão" apresenta, num cenário sagrado, um Jesus nordestino, pernambucano, recifense.

Inicialmente, a ideia era mostrar uma Paixão de Cristo ambientada em meio à paisagem natural do Vale do Catimbau. Devido à pandemia, no entanto, os planos tiveram que ser modificados, e a produção artística escolheu para ser palco da encenação a Igreja de Santa Tereza D'Ávila, monumento barroco, Patrimônio Cultural Brasileiro tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Autores como Nikos Kasantzákis, no romance A Última Tentação de Cristo, e José Saramago, em O Evangelho Segundo Jesus Cristo, inspiraram a obra.

"Eu considero um dos maiores pensadores, embora tenha toda essa mística em torno dele, mas, antes de mais nada, eu acho que ele é um grande pensador, mas também como Sócrates não tivemos a palavra dele direta e sim através dos seus alunos, no caso dele, os apóstolos, Sócrates teve Platão, então essa paixão que eu tenho por Jesus é muito forte”, afirmou Moisés Neto.

Já o diretor do espetáculo, Zé Francisco, que durante décadas dirigiu a Paixão de Cristo com o consagrado ator José Pimentel, elogiou a produção.

"É uma visão diferente dos famosos textos bíblicos, das Paixões de Cristo e tanto é que eu não botei Paixão de Cristo, botei 'A Paixão' , e, no caso, é um tipo um acordo com o autor, evidente que tem todos os elementos bíblicos do espetáculo, porém ditos de uma forma diferente, colocados de uma forma diferente , transfigurados de uma forma diferente", explicou.

Os ingressos são gratuitos, com retirada na entrada. É preciso apenas comparecer com 1kg de alimento não perecível ao local para garantir a entrada.

Na parte técnica, o sonoplasta Luciano Rudrox assina o projeto, enquanto o assistente de direção é Ricardo Vendramini e o iluminador, Jathyles Miranda. Confira, abaixo, o elenco da produção.

Buarque de Aquino - Herodes;

Flávio Freire - Antônio Conselheiro;

Ismael Holanda - Antônio Conselheiro 2;

Ibson Quirino - Jesus;

Roberta Marciana - Maria;

Alef Vidal - Soldado 1;

Wescley Mariano - Soldado 2;

Emerson Rodrigues - Pilatos;

Misia Coutinho - Madalena;

Ana Persi - Demônio.

Serviço:

Espetáculo teatral: A Paixão

Local: Igreja de Santa Tereza D'Ávila ( Ordem 3ª do Carmo)

Dias: 27 - 28 - 29 de março de 2024.

Horário: 18h

Ingressos: 1kg de alimento não perecível

Texto: Moisés Neto .

Direção: José Francisco .

