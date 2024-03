A- A+

PERNAMBUCO Semana Santa: Polícia Civil reforça atuação com unidades móveis e delegacias de plantão Segundo a corporação, também haverá 667 lançamentos extras de profissionais da operativa nos principais polos do Interior e da Capital, bem como no Litoral pernambucano

A Polícia Civil de Pernambuco reforçou a atuação para a Semana Santa 2024 com unidades móveis, delegacias de plantão e o destacamento de 667 jornadas extras no período de 21 a 31 de março. Ao todo, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), serão 7.327 postos de trabalho extras, acréscimo de 19,98% em relação à operação de 2023.

O foco da operação se dará nos principais polos do Interior, como Brejo da Madre de Deus, onde há a encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, e Gravatá e o Litoral do Estado e o Recife.

“As delegacias móveis instaladas nos pontos dos eventos são uma forma que temos de estar mais próximos da população e prestar os serviços da Justiça Judiciária com uma maior eficiência. E, garantimos que todos os serviços da Polícia Civil estarão sendo executados, tanto para quem vai para o Interior, Litoral ou permaneça na capital pernambucana”, ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha.

A polícia destacou o trabalho que será feito nos polos. Confira:

Brejo da Madre de Deus

Na cidade onde acontece o espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, os profissionais vão atuar na delegacia móvel e numa delegacia de plantão provisória, instaladas no entorno do complexo teatral. Além desses dois locais, as demandas de Fazenda Nova também poderão ser atendidas na delegacia de plantão de Santa Cruz do Capibaribe.

Caruaru

Na Capital do Agreste haverá reforço nas delegacias, nos dias 29 e 30 de março.

Gravatá

Na cidade serrana, também haverá uma unidade móvel, instalada na praça de eventos, para atendimento durante a Paixão de Cristo de Gravatá. Os profissionais da Polícia Civil também estarão a postos para registro das ocorrências na delegacia de plantão do município.

Recife

A capital pernambucana também receberá reforço no período. Na Paixão de Cristo do Marco Zero, a Polícia Civil estará presente em esquema de plantão na delegacia da avenida Rio Branco, entre os dias 29 e 31.

Já no espetáculo do Sítio da Trindade, que está previsto para os dias 28, 29 e 30 de março, será instalada uma delegacia provisória no local.

Litoral

Quem preferir curtir a tranquilidade das belas praias do litoral pernambucano, mais especificamente na praia de Porto de Galinhas, poderá contar com atendimento na delegacia de plantão local, que receberá reforço no período, com duas viaturas à disposição dos policiais.

Veja também

gripe aviária Vacas leiteiras são diagnosticadas com gripe aviária nos Estados Unidos, diz revista