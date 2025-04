Semana Santa: Arquidiocese de Olinda e Recife divulga programação; confira

A- A+

Católicos do Recife e Região Metropolitana já vivem grande expectativa para a Semana Santa. O período litúrgico, que começa no Domingo de Ramos, dia 13 de abril, dura sete dias e marca a celebração da ressurreição de Jesus Cristo e o início da Páscoa.



Para a comemoração, a Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) preparou uma programação especial, com missas e shows.

Domingo de Ramos

Como já é tradicional, o Domingo de Ramos abre as celebrações da Semana Santa. Em Olinda, pela manhã, a partir das 8h30, católicos vão poder se reunir na Igreja da Misericórdia, anexa à Academia Santa Gertrudes, para a primeira das dezenas de missas que serão realizadas ao longo dos sete dias.

“Lá, os ramos verdes são abençoados e uma procissão segue para a igreja catedral, onde prossegue a missa”, explicou a Arquidiocese, por meio de comunicado oficial.

É também no Domingo de Ramos que acontece a Coleta Nacional de Solidariedade. O que for arrecadado como oferta na missa será enviado para subsidiar projetos sociais da Campanha da Fraternidade. Uma parte segue para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e outra parte fica na Arquidiocese, para projetos locais (Fundo Arqidiocesano de Solidariedade).

Missa de Domingo de Ramos. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Programação

Outro ponto marcante será na quinta-feira (17), quando cerca de 200 padres vão participar da Missa dos Santos Óleos na Catedral da Sé, em Olinda, às 9h. O momento marca a bênção dos óleos utilizados nos sacramentos do batismo e unção dos enfermos, além de consagrar o óleo do Crisma.



No mesmo dia, às 19h, a Missa da Ceia do Senhor será celebrada, também na Catedral, fazendo memória do Lava-pés e da instituição da Eucaristia.

Missa na Catedral da Sé, em Olinda. - Foto: Leo Malafaia/Arquivo Folha de Pernambuco

No dia seguinte, a Sexta-feira da Paixão (18), não vai haver missa, já que a Igreja utiliza a data em memória ao dia em que Jesus foi morto.



“O que acontece é a veneração da Santa Cruz, pois, por ela, foi dada a salvação ao mundo. O bispo não faz a consagração das hóstias, transformando-as em corpo e sangue de Cristo. Ele distribui com o povo as hóstias que foram consagradas no dia anterior”, afirmou a Arquidiocese.

No sábado (19), a Igreja vai acender e abençoar o Círio Pascal, que representa a luz de Cristo. Na ocasião, o bispo vai adentrar a Catedral da Sé para usar o Círio para dar luz às velas dos fiéis. Toda a programação antecede justamente o domingo (20), o primeiro dia da Páscoa, vivido nas igrejas católicas com alegria e confraternização.

Confira a programação completa da Semana Santa:



Domingo de Ramos - 13 de abril

Igreja da Misericórdia - Alto da Sé, Olinda: a partir das 8h30

Matriz da Paróquia N Sra das Graças – Engenho do Meio, Recife: missas às 7h, 11h e 19h

Santuário do Morro da Conceição – Recife: missas às 7h, 9h, 12h e 18h

Matriz da Paróquia N Sra de Fátima – Mangabeira, Recife: missas às 7h e 19h

Matriz da Paróquia Santa Maria Mãe de Deus – Macaxeira, Recife: missas às 8h e 19h

Matriz da Paróquia N Sra do Rosário e Santa Luzia – Torre, Recife: missas às 7h, 11h, 16 e 19h. Na capela, às 9h.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Igreja de Casa Forte, Recife: missas às 8h, 11, 17h e 19h

Paróquia Santa Rita de Cássia – Olinda: missas às 8h e 16h

Paróquia N Sra Guadalupe – Olinda: missas às 7h30 e 17h

Quinta-feira - 17 de abril

Missa dos Santos Óleos na Catedral da Sé, em Olinda, às 9 h

Sexta-feira - 18 de abril

Sem missas em memória à data da morte de Jesus Cristo

Sábado - 19 de abril

Bênção do Círio Pascal na Catedral da Sé, em Olinda,

Outras datas importantes:

Sexta-feira - 4 de abril

Procissão dos Passos com Dom Paulo Jackson (missa na Basílica do Carmo às 15h e depois procissão segue para Igreja Madre de Deus);

Abertura da Campanha da Fraternidade e Via Sacra no Vicariato Beberibe com Dom Josivaldo Bezerra (saída às 19h do monumento a Nossa Senhora de Fátima no Vasco da Gama, em direção à igreja matriz de São Sebastião do Vasco da Gama).

Sexta-feira - 11 de abril

Via Sacra do Vicariato Boa Viagem com Dom Paulo Jackson (saindo às 19h30 da igreja matriz de Nossa Senhora Aparecida, no Ipsep).



Quarta-feira - 16 de abril

Via Sacra da Fraternidade com Dom Josivaldo Bezerra e Pe. João Carlos (concentração às 6h no Pátio de São Pedro, saída da cruz às 9h em direção à Basílica da Penha, missa às 11h na Basílica, presidida por Dom Josivaldo).



Sexta-feira - 18 de abril

Encenação da Paixão de Cristo, às 20h, no Sítio da Trindade, Zona Norte do Recife



Veja também