Semana Santa: confira como está o trânsito na BR-232 nesta sexta-feira (7)

A manhã desta Sexta-Feira Santa iniciou com movimentação tranquila na BR-232, na altura do bairro Curado, no Recife, principal rota de acesso a cidades do interior de Pernambuco.

A BR-232 dá acesso, por exemplo, aos municípios de Gravatá e Caruaru, que costumam atrair muitos turistas nesta época do ano, e ao município do Brejo da Madre de Deus, cidade onde ocorre a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, uma das principais encenações do país.

Até o domingo (9), em razão do feriado da Páscoa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS) e demais órgãos, atuam com operações especiais.

Entre as ações promovidas pela PRF está o sobrevoo com helicóptero pelas rodovias do estado. A polícia também intensificará a fiscalização em trechos considerados críticos, identificados a partir do levantamento de locais onde há maior incidência de colisões graves.



Já o Governo de Pernambuco lançou mais de seis mil jornadas extras de trabalho.

São 3.628 policiais militares, 530 policiais civis e 1.485 agentes do Corpo de Bombeiros Militar atuando na operação de Páscoa.

