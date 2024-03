A- A+

SEMANA SANTA Semana Santa: Vitória de Santo Antão recebe Auto da Via Dolorosa neste domingo (31) Apresentação começa a partir das 19h30, no Clube Abanadores O Leão, na Praça Dom Luís de Brito

Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, recebe, neste Domingo de Páscoa (31), o espetáculo Auto da Via Dolorosa. A apresentação, que acontece em meio às comemorações da Semana Santa, começa a partir das 19h30, no Clube Abanadores – O Leão, na Praça Dom Luís de Brito.

A peça, encenada ao público de maneira gratuita, tem como forma de acesso a doação de 1 kg de alimento não perecível. A história retrata as XV Estações da Via Sacra, com a mostra dos momentos do calvário do Cristo da sua condenação à ressurreição.

Segundo a organização, o espetáculo se consolida como uma "opereta sacro-erudita, fruto de uma pesquisa sobre o teatro épico e as tragédias gregas". No projeto, há uma forte inspiração estética nas artes sacras, influenciadas pelos estilos renascentista, rococó, barroco e tenebrismo. Esteticamente, a peça traz a ritualística litúrgica como fio condutor e uma dinâmica cênica imprevisível e impactante.

O espetáculo em si adapta o texto original “A Via Sacra”, de autoria do romancista francês Henri Ghéon, com adaptação e direção-geral de Thiago Ambriel e assistência de direção de Hemerson Moura. A direção musical de Célia Oliveira e a preparação de elenco por Quiércles Santana. A apresentação no município é uma parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo e Economia Criativa (Seculte).

“Vitória era carente de espetáculos assim. Junto com o prefeito Paulo Roberto, a gente tem conseguido articular essas parcerias e trazer para a cidade apresentações de qualidade. É bom para o público, para quem gosta de participar do meio artístico. É uma convocação nossa e um presente de Páscoa para a população. Convide mais uma pessoa e participe”, pediu o gestor da Seculte, Demétrius Lisboa.

Este ano, o projeto completa 10 anos, em meio à 13ª temporada, com patrocínio da Fundarpe, Secult/PE e Governo do Estado, através do “15º Edital Pernambuco de Todas as Paixões”. Das novidades desta temporada, estão algumas músicas que incrementam o repertório da opereta com a inserção do “Coro dos Penitentes”, que tem participação especial de um coral voluntário composto por 15 cantores, incluindo idosos.

Veja também

eua Alerta emitido por funcionários momentos antes de colisão impediu que carros continuassem em ponte