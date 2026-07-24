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NEGRITUDE Semana Tereza de Benguela reúne cultura afro-brasileira e ações de cidadania no Recife Programação realizada pela prefeitura do Recife celebra datas ligadas à luta das mulheres negras, inicia neste sábado (25) segue até o dia 31 de julho

O Cais da Alfândega, no Centro do Recife, recebe a partir deste sábado (25), a 1ª Semana Tereza de Benguela, em atividades integradas com o Festival Arraiá das Tradições.

A programação, promovida pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ) do Recife, conta com shows, feira de empreendedorismo feminino e ações de direitos humanos.

O evento faz referências ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, ao Dia Nacional de Tereza de Benguela, celebrado no sábado, e ao Dia da Mulher Africana, comemorado na próxima sexta-feira (31).

A programação marca o encerramento das atividades com a realização da Rota Mulheres Negras, um seminário na OAB-PE e um cortejo afro, voltada para estudantes da rede municipal e dedicada a destacar a contribuição dessas mulheres para a história do Recife.

"A 1ª Semana Tereza de Benguela representa o compromisso da prefeitura do Recife com a promoção da igualdade racial, da equidade de gênero e com o reconhecimento das mulheres negras como protagonistas da nossa história e da construção da cidade", destaca o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

A programação de abertura reúne manifestações culturais, ações de cidadania e iniciativas de fortalecimento da autonomia feminina. O público poderá acompanhar o Cortejo Tereza de Benguela, com o grupo de samba Reggae Deusas do Ébano e uma quadrilha junina, bem como o cortejo das Lavadeiras Água de Cheiro, do Afoxé Ara Omim.

O evento também contará com feira de empreendedorismo feminino, atrações no palco e entrega do Selo Antirracista - Amigos dos Direitos Humanos - Recife Sem Racismo a embaixadores da campanha.

Iniciativa da A Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ) da prefeitura do Recife promove debates, oficinas, cortejos e ações de promoção de direitos em diferentes territórios da cidade. Foto: Wagner Ramos / PCR

Iniciativa da A Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ) da prefeitura do Recife promove debates, oficinas, cortejos e ações de promoção de direitos em diferentes territórios da cidade. Foto: Wagner Ramos / PCR

Iniciativa da A Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ) da prefeitura do Recife promove debates, oficinas, cortejos e ações de promoção de direitos em diferentes territórios da cidade. Foto: Wagner Ramos / PCR

Iniciativa da A Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ) da prefeitura do Recife promove debates, oficinas, cortejos e ações de promoção de direitos em diferentes territórios da cidade. Foto: Wagner Ramos / PCR

Iniciativa da A Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ) da prefeitura do Recife promove debates, oficinas, cortejos e ações de promoção de direitos em diferentes territórios da cidade. Foto: Wagner Ramos / PCR

Iniciativa da A Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ) da prefeitura do Recife promove debates, oficinas, cortejos e ações de promoção de direitos em diferentes territórios da cidade. Foto: Wagner Ramos / PCR



A honraria é destinada ao reconhecimento de personalidades, instituições, movimentos sociais e coletivos que desempenham papel fundamental no fortalecimento das políticas públicas de igualdade racial.

Agenda

Ao longo da programação, será ofertada uma série de serviços ao público, como identificação de crianças por meio de pulseiras, Espaço Acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, com intérprete de Libras, além da divulgação das plataformas de denúncia Recife Sem Racismo e Recife Sem Preconceito e Discriminação.

“Promover o Arraiá das Tradições é reconhecer a importância e o valor da herança das mulheres negras, indígenas e caribenhas, da força feminina na nossa cultura. A Uninassau acredita nesse fortalecimento da memória coletiva e dá a devida visibilidade às histórias que inspiram resistência, liderança e transformação social", comenta a gerente de Governança Ambiental e Social da Uninassau, Adriane Mendes.

Também serão promovidas uma oficina voltada à população com 60 anos ou mais e a emissão da carteira ID Jovem. O evento ainda inclui arrecadação de alimentos destinados ao Banco de Alimentos da prefeitura do Recife.

"Tereza de Benguela é um símbolo de coragem e luta, de mudança de histórias e inspiração feminina. Celebrar seu legado significa reafirmar o papel fundamental das mulheres negras na construção da nossa sociedade”, pontuou a gestora.

Durante a semana, a programação levará ações de promoção de direitos a diferentes territórios da cidade. Entre as atividades previstas está a Caravana de Direitos no Terreiro Ilé Asé Aganju Asé Obá, no bairro de Afogados, com oferta de serviços gratuitos em parceria com diversas secretarias municipais.

A agenda conta com oficinas voltadas ao fortalecimento da cultura afro-brasileira e à valorização da identidade negra, realizadas na Cooperativa Palha de Arroz.

O encerramento da 1ª Semana Tereza de Benguela terá com uma programação dedicada à formação e ao protagonismo das mulheres negras. A programação inclui um seminário sobre direitos, liderança e futuro, além de um cortejo afro pelas ruas do Bairro do Recife, em celebração à ancestralidade e à resistência.

Tereza de Benguela

Líder do Quilombo do Quariterê, localizado no atual estado do Mato Grosso, Tereza de Benguela viveu no século XVIII e se tornou um dos principais símbolos da resistência negra no Brasil.

Após a morte do seu companheiro, José Piolho, assumiu a liderança da comunidade quilombola, formada por pessoas negras e indígenas, fortalecendo a organização política, econômica e de defesa durante cerca de duas décadas.

Em reconhecimento à sua trajetória e ao protagonismo das mulheres negras na história do país, a Lei nº 12.987/2014 instituiu o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra - 25 de julho.

Programação da 1ª Semana Tereza de Benguela:

Sábado, 25 de julho – Abertura | Festival Arraiá das Tradições

Horário: 13h às 22h | Local: Cais da Alfândega, no Bairro do Recife

Cortejo Tereza de Benguela (Grupo de Samba Reggae Deusas do Ébano e Quadrilha Junina) – Saída da Rua da Moeda ao Cais da Alfândega;

Lavadeiras Água de Cheiro (Afoxé Ara Omim) – Cortejo;

Feira de Empreendedorismo Feminino;

Entrega Selo Antirracista Recife Sem Racismo – Embaixadores Recife Sem Racismo (Jamal);

Arrecadação de alimentos para doação (Banco de Alimentos);

Atrações diversas no palco;

Serviços: Identificação de Crianças, Espaço acessibilidade, divulgação das plataformas de denúncia “Recife Sem Racismo” e “Recife Sem Preconceito e Discriminação”, oficina para o público 60+, e a emissão do ID Jovem.

Segunda-feira, 27 de julho – Caravana de Direitos nos Terreiros

Horário: 8h às 12h | Local: Terreiro Ilé Asé Aganju Asé Obá - Casa de Mãe Miriam

Endereço: Rua Alfredo Maia , 39 - Afogados, Recife

Serviços: Emissão de RGs e encaminhamentos para emissões de certidões com o Expresso Recife, vacinação, teste rápido, mamógrafo, distribuição de mudas e ervas medicinais, cadastro no CadÚnico

Parceria: Seau, SAS, Sesau

Terça-feira, 28 de julho – Oficina de Danças Negras e Oficina de Turbantes

Horário: 13h às 17h | Local: Cooperativa Palha de Arroz

Endereço: Rua Professor José dos Anjos, 4100 - Campo Grande, Recife

Parceria: Semul/NAC

Quarta-feira, 29 de julho – Oficina de Empreendedorismo para mulheres trans

Horário: 13h às 17h | Local: Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+

Endereço: Rua dos Médicis, 86 - Boa Vista, Recife

Parceria: STQP

Quinta-feira, 30 de julho – Diálogo Àgbà - Formação em Letramento Racial para as participantes do Coletivo Zeppelin

Horário: 13h às 17h | Local: Coletivo Zeppelin - Parque do Jiquiá

Grupo de convivência de pessoas 60+

Sexta-feira, 31 de julho – Encerramento

Rota Mulheres Negras - roteiro turístico em referência a história de mulheres negras no Recife para estudantes da Escola Municipal da Iputinga

Local de saída: Monumento ao Maracatu

Horário: 14h

Endereço: Rua Vidal de Negreiros - São José, Recife

Seminário - Mulheres Negras em Movimento – Direitos, Liderança e Futuro

Local: OAB-PE

Endereço: Rua do Imperador Pedro II, 346 - Santo Antônio, Recife

Horário: 16h às 18h

Cortejo Afro (Obirin)

Local: Da OAB-PE até Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife

Horário: 18h

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