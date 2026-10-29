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Clima

Semana termina com previsão de chuva em grande parte do país

Principais regiões agrícolas podem ser afetadas, diz Inmet

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Semana termina com previsão de chuva em grande parte do paísSemana termina com previsão de chuva em grande parte do país - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) infornou que a semana termina com previsão de chuva em grande parte do país, especialmente nas principais regiões agrícolas do Centro-Oeste, Sudeste, Sul e em Matopiba, que abrange áreas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Até sexta-feira (30), a atuação de áreas de baixa pressão e cavados em superfície sobre o interior do país deve manter a instabilidade e favorecer a ocorrência de chuva em grande parte do território nacional, sem mudanças significativas no padrão do tempo ao longo do período.

A instabilidade também deve atingir importantes áreas urbanas da Região Sudeste, com condições para tempestades em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além do sul de Goiás, para onde há aviso laranja de perigo.

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Por outro lado, segundo o Inmet, o tempo permanece mais estável, com temperaturas elevadas, no extremo norte da Região Norte, especialmente em Roraima, no norte do Pará e no Amapá, além do interior da Região Nordeste, onde as temperaturas podem se aproximar dos 40 °C.

No extremo sul do Rio Grande do Sul e em áreas do oeste gaúcho, também são esperadas condições mais estáveis, com temperaturas amenas.

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