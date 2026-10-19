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Educação Semana Universitária da Poli/UPE promove feira de estágio, exposições, experimentos e atividades Evento ocorre de quarta-feira (21) até a sexta-feira (23) com atividades abertas ao público

A Semana Universitária da UPE – Ingenia, realizada pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (Poli/UPE), na Madalena, na Zona Oeste do Recife, promoverá feira sobre ciência, tecnologia e engenharias entre a quarta-feira (21) e a sexta-feira (23), das 8h às 22h.

Com atividades abertas ao público e atenção especial aos estudantes do ensino fundamental e médio, o evento convida os jovens a conhecer o ambiente universitário de perto e descobrir as possibilidades oferecidas pelas áreas científicas e tecnológicas na prática.

Durante os três dias, os visitantes poderão participar de uma programação com feira de estágio, exposições, demonstrações, competições, apresentações de trabalhos científicos e atividades interativas. A programação completa pode ser conferida aqui.

A iniciativa busca aproximar a produção acadêmica da sociedade, despertar a curiosidade dos estudantes e apresentar caminhos possíveis para quem começa a pensar no futuro profissional.

Entre os destaques estão projetos desenvolvidos pelos próprios alunos da Poli/UPE, como a Mostra de Robótica Educacional, projetos com drones e jogos digitais, Minicurso de modelagem e impressão 3D.

O público poderá conhecer laboratórios da instituição e explorar diferentes áreas do conhecimento por meio de experiências que tornam a ciência mais próxima e acessível.

A Mostra Poli integrará a programação com a apresentação de trabalhos científicos e projetos acadêmicos.

Palestrantes de universidades de todo o Brasil também participarão da programação, contribuindo para o intercâmbio de conhecimentos e experiências acadêmicas.



A programação contará ainda com a Expo Poli Mulher, feira de ciências que reúne professoras da instituição como orientadoras de grupos formados majoritariamente por meninas.

A iniciativa busca ampliar a identificação de jovens com mulheres que atuam na ciência e na engenharia, incentivando o interesse feminino pelas áreas de tecnologia e inovação.

"A Semana Universitária é um momento de integração da comunidade acadêmica e de aproximação da UPE com a sociedade. Na POLI, o evento recebe o nome de Ingenia, em referência aos talentos e às habilidades que também inspiram a palavra Engenharia", falou Sergio Campello, Diretor da Escola Politécnica de Pernambuco.

Formação

Além das atividades científicas, a Semana Universitária contará com a Carreta Smart Senac, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que oferecerá cursos gratuitos de curta duração.

"Em 2026, teremos uma Escola transformada, com empresas parceiras, feiras, atividades culturais e competições de engenharia, mostrando o que temos de melhor e fortalecendo nossa interação com os estudantes e a sociedade. O evento cresce a cada ano, e convidamos todos a nos visitar e conhecer de perto o universo da Engenharia", afirmou Campello.

O evento promoverá uma feira de empreendedoras femininas voltada à valorização de pequenos negócios e ao fortalecimento da nanoeconomia.

"É um momento de aproximar nossos estudantes do setor produtivo, proporcionando a troca de experiências com profissionais e empresários de destaque. Queremos ainda abrir as portas da nossa Escola aos alunos do ensino básico, apresentando nossos projetos e recebendo todos de braços abertos em uma Poli inovadora, conectada e viva", disse a vice-diretora da Poli, Maria de Lourdes Alcoforado.



Outro destaque será a apresentação do aplicativo Cuidar Bem, desenvolvido para facilitar a comunicação entre cuidadores de pessoas idosas, familiares e médicos, demonstrando como a tecnologia pode contribuir para desafios cotidianos da sociedade.

"Particularmente, fico muito feliz em poder apresentar também os projetos que desenvolvo e aqueles coordenados por colegas engenheiras, muitos deles com equipes majoritariamente femininas. É uma oportunidade de valorizar o trabalho das mulheres e inspirar novas gerações. Afinal, a Engenharia também é lugar de mulher", completou.

Serviço

Semana Universitária da UPE – Ingenia

Data: 21 a 23 de outubro

Horário: das 8h às 22h

Local: Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (Poli/UPE) - Rua Benfica, 455, Madalena

Público: estudantes do ensino fundamental e médio, comunidade escolar e público em geral

Entrada: gratuita

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