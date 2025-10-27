A- A+

Educação Semana Universitária da UPE promove atividades com programação gratuita para o público Evento tem início nesta quarta-feira (29) e vai até a sexta-feira (31), no formato híbrido

A Universidade de Pernambuco (UPE) promove a Semana Universitária UPE 2025, considerado o maior evento da instituição, com início nesta quarta-feira (29).



Até a sexta-feira (31), a iniciativa terá programação no formato híbrido, presencial em diversos campi e com transmissão online, das 8h às 22h, com diversas atividades como palestras, oficinas, rodas de conversa e mesas-redondas.

Além disso, serão apresentados trabalhos acadêmicos que evidenciam o impacto da produção científica da UPE na vida da população.

Com o tema central “Cultura de Paz: cooperação, inclusão e equidade”, a Semana Universitária é destinada à integração de estudantes, professores, técnicos e colaboradores com a sociedade em geral.

O evento é constituído pela apresentação dos resultados obtidos a partir de projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pela comunidade acadêmica em todas as unidades de ensino e saúde ao longo de um ano.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente através da página oficial do evento no site Even3.



“Mulheres Inspiram”

Na Escola Politécnica de Pernambuco (Poli-UPE), polo de excelência nas áreas de Engenharia e Física dos Materiais, o Comitê de Gênero, presidido pela Profa. Dra. Maria de Lourdes Melo Guedes Alcoforado, soma-se a essa iniciativa com o evento “Mulheres Inspiram”, que tem como propósito valorizar a presença e a trajetória das mulheres que constroem e transformam a história da instituição, sejam elas professoras, pesquisadoras ou servidoras técnicas.

"A Semana Universitária da UPE é um dos momentos mais significativos de integração, reflexão e celebração do papel da Universidade em nossa sociedade. Ao trazer o tema ‘Cultura de Paz: cooperação, inclusão e equidade’, reafirmamos o compromisso de uma universidade pública que se reconhece como espaço de diálogo, diversidade e construção coletiva do conhecimento", pontua a educadora.

A ação contará com uma exposição fotográfica que retrata algumas dessas mulheres e evidencia sua contribuição para o universo da engenharia, das ciências exatas, humanas e da natureza.

O evento também destaca trabalhos de excelência desenvolvidos por grupos compostos majoritariamente por professoras e alunas da Poli-UPE, fortalecendo a visibilidade do protagonismo feminino na ciência e na tecnologia.

Além disso, a iniciativa busca aproximar a Universidade de estudantes do Ensino Básico, estimulando o interesse de novas gerações pelas áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) e incentivando a construção de percursos acadêmicos inspiradores.

Serviço

Semana Universitária UPE 2025

Data: 29 (quarta-feira) a 31 de outubro (sexta-feira)

Hora: 8h às 22h

Formato híbrido (presencial em diversos campi e com transmissão online)

Inscrições

