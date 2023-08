Semana da Pessoa com Deficiência em Jaboatão tem palestras e roda de conversa nesta terça (29)

A- A+

Palestras e roda de conversa, além de disputa de futsal e cão terapia, compõem o segundo dia, esta terça-feira (29), da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência realizada pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.



A partir das 9h, haverá, nos centros de reabilitação de Massangana e de Cavaleiro, palestra sobre a importância da semana da pessoa com deficiência. No mesmo horário, o Clube APSE sediará um amistoso de futebol. Já às 10h, o Núcleo de Atenção Terapêutica receberá uma "vivência com a presença de cão terapia" - confira a programação completa abaixo:







A programação da semana seguirá até próxima quinta (31).



Nesta segunda (28), foi realizada exposição de animais silvestres na Arena Cão Terapia, no Parque da Cidade, em Prazeres. Crianças com deficiência acompanhadas dos pais ficaram observaram animais como jabuti, sagui, jacaré de papo amarelo, cachorro do mato e timbu, entre outros bichos empalhados, que morreram por maus-tratos ou acidentes e passaram a ser utilizados para o trabalho de educação ambiental.



No local, policiais do Cipoma explicaram as características de cada animal empalhado. Além disso, alguns animais vivos fizeram parte da exposição, entre eles uma jiboia e uma águia, que chamaram a atenção de crianças e adultos.

