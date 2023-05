A- A+

COROAÇÃO DE CHARLES III Semelhança entre as princesas Charlotte e Daiana movimenta a internet Com 8 anos, filha do príncipe William e de Kate Middleton é neta da Lady Di

Entre as figuras públicas, políticos de todo o mundo e membros da família real que marcaram presença na coroação do Rei Charles III e sua esposa Camilla, neste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres, a pequena Charlotte, de 8 anos, chamou a atenção de internautas, que apontaram semelhanças entre ela e a princesa Diana, sua avó - morta em 1997.



Charlotte, filha do príncipe William e de Kate Middleton, de acordo com a internet, teria feições faciais que se assemelhariam as da princesa Diana. Nas redes sociais, traços como olhos - a forma de olhar - e nariz, remeteram as redes à avó da pequena.

"Ela tem o olhar de Diana", afirmou um internauta no Twitter. "Misma cara", apontou outro. Houve quem falasse até em reencarnação: "Podemos acraeditar em reeencarnação".





Veja também

internet Tudo se compra e vende na 'dark web', face oculta da internet; entenda