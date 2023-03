Sêmen nos olhos pode transmitir doenças? Veja os riscos

A- A+

Para casais que gostam de "brincar" com o sêmen durante a relação sexual provavelmente já passaram pela situação do fluido ir parar no olho. A chance de isso acontecer aumenta principalmente quando há o fetiche de jogar o líquido no rosto, já que não há como prever a direção da ejaculação. Além de causar irritação nos olhos, sêmen nos olhos pode sim transmitir doenças.

Em um vídeo que viralizou no TikTok, o infectologista brasileiro Ricardo Kores afirma que este "acidente" pode transmitir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) como gonorreia, clamídia e HIV. O olho tem membranas que possibilitam a entrada de bactérias e vírus.

O líquido nos olhos pode também causar conjuntivite. É o caso da conjuntivite gonocócica, causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, que causa a gonorreia. A conjuntivite gonocócica, apesar de rara, é mais severa que uma inflamação comum dos olhos, causando mais dor. Quando não tratada, ela pode causar cegueira.

No caso de o sêmen ir parar nos olhos, a indicação é lavar o olho com soro fisiológico, mas sem esfregar. Depois, deve-se procurar um infectologista ou oftalmologista para investigar possíveis danos na estrutura dos olhos e rastrear infecções por meio de exames.

Para casais que têm fetiche com o sêmen, vale jogar o fluido em outras partes do corpo parar evitar maiores problemas e doenças.

Vale lembrar que ISTs podem ser transmitidas no sexo vaginal, anal e oral. Por isso, relações sexuais devem ser sempre protegidas com o uso de preservativos, pois além de evitar uma gravidez indesejada, também impede a transmissão de ISTs.

