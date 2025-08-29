A- A+

MEIO AMBIENTE Semiárido: pesquisador pernambucano é premiado por estudo que reduz impacto das mudanças climáticas Docente da UFRPE possui mais de 20 anos de dedicação à pesquisa na área das ciências agrárias, com foco na gestão do risco climático

Pró-reitor de pesquisa e professor associado da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Thieres George Freire da Silva foi condecorado com o Prêmio Fundação Bunge 2025, no tema “Gestão do risco climático na produção de alimentos”, na categoria Vida e Obra.

A entrega do prêmio pelos trabalhos relacionados aos impactos das mudanças climáticas e uso da terra será entregue ao professor no dia 23 de setembro, em São Paulo.



O docente possui mais de 20 anos de dedicação à pesquisa na área das ciências agrárias, com foco na gestão do risco climático e tem cerca de mil produções científicas, das quais mais de 300 são artigos publicados em periódicos de destaque.

Além disso, o pesquisador também se dedica a formar novos talentos, tendo orientado mais de 120 alunos nos níveis de graduação e pós-graduação. "Eu sempre vi na educação e na pesquisa a possibilidade de mudar a vida", afirmou.



Atualmente, Thieres integra a equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em um projeto em rede para definir calendários agrícolas e áreas de risco para diversas culturas, sendo responsável pela coordenação de ações para a cultura da palma.



A iniciativa envolve a proposição de novos métodos, a coleta de dados técnicos sobre as culturas, a modelagem e a criação de bancos de dados de clima e solo.

Todo esse esforço converge para a criação e constante atualização do Zoneamento de Risco Climático (ZARC), uma ferramenta vital que identifica os períodos de menor risco para o plantio em diferentes regiões, considerando as variações climáticas.



Trajetória

A paixão do engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB) pela Agronomia surgiu ainda em Petrolina, sua cidade natal, localizada no sertão de Pernambuco devido à profissão de seu pai e de um tio, ambos agricultores.





Thieres integra a equipe do Mapa. No projeto, ele é responsável pela coordenação de ações para a cultura da palma. Foto: Keiny Andrade/Divulgação

Em 2009, o pesquisador prestou concurso e começou a atuar como professor no campus de Serra Talhada da UFRPE, em 2010, o que diz ter sido um divisor de águas em sua carreira.



"Aqui, no Semiárido, há uma demanda alta por acesso à educação de qualidade e a oportunidades. Tudo o que eu ganhei foi por causa do estudo. Então, chegar aqui e poder dar oportunidades foi muito bom”, contou.



Para ele, a premiação da Fundação Bunge é um reconhecimento à sua trajetória, mas também um incentivo para que continue a trilhar o caminho da inovação e da transformação social.



"O que fez eu ficar muito feliz com o recebimento do prêmio foi que eu nunca tive isso como foco. Isso veio por fruto de tudo que eu desenvolvi", conclui.



Prêmio Fundação Bunge

Inspirada no Nobel, a premiação que completa 70 anos em 2025 condecora personalidades que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento social, cultural e científico do Brasil.

Mais de 200 personalidades brasileiras já receberam o Prêmio Fundação Bunge. Entre eles estão Hilda Hilst, Jorge Amado, Lygia Fagundes Telles, Manuel Bandeira, Rachel de Queiroz, Marcelo Rubens Paiva, Oscar Niemeyer, Carlos Chagas Filho, Gilberto Freyre e Paulo Freire.

Sobre a Fundação Bunge

A Fundação Bunge, entidade social da Bunge no Brasil, atua há 70 anos para gerar impactos positivos na sociedade em territórios e setores estratégicos para a Bunge, fomentando a diversidade com promoção dos direitos humanos por meio da inclusão produtiva e do estímulo à economia de baixo carbono, estimulando a ciência e a preservação da memória.



A Fundação é o pilar social da Bunge, líder mundial no processamento de sementes oleaginosas e na produção e fornecimento de óleos e gorduras vegetais especiais.



Com informações da assessoria.

