MEIO AMBIENTE

Semiárido: pesquisador pernambucano é premiado por estudo que reduz impacto das mudanças climáticas

Docente da UFRPE possui mais de 20 anos de dedicação à pesquisa na área das ciências agrárias, com foco na gestão do risco climático

Entrega do prêmio será entregue ao professor no dia 23 de setembroEntrega do prêmio será entregue ao professor no dia 23 de setembro - Foto: Keiny Andrade/Divulgação

Pró-reitor de pesquisa e professor associado da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Thieres George Freire da Silva foi condecorado com o Prêmio Fundação Bunge 2025, no tema “Gestão do risco climático na produção de alimentos”, na categoria Vida e Obra. 

A entrega do prêmio pelos trabalhos relacionados aos impactos das mudanças climáticas e uso da terra será entregue ao professor no dia 23 de setembro, em São Paulo.

O docente possui mais de 20 anos de dedicação à pesquisa na área das ciências agrárias, com foco na gestão do risco climático e tem cerca de mil produções científicas, das quais mais de 300 são artigos publicados em periódicos de destaque. 

Além disso, o pesquisador também se dedica a formar novos talentos, tendo orientado mais de 120 alunos nos níveis de graduação e pós-graduação. "Eu sempre vi na educação e na pesquisa a possibilidade de mudar a vida", afirmou. 

Atualmente, Thieres integra a equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em um projeto em rede para definir calendários agrícolas e áreas de risco para diversas culturas, sendo responsável pela coordenação de ações para a cultura da palma. 

A iniciativa envolve a proposição de novos métodos, a coleta de dados técnicos sobre as culturas, a modelagem e a criação de bancos de dados de clima e solo.

Todo esse esforço converge para a criação e constante atualização do Zoneamento de Risco Climático (ZARC), uma ferramenta vital que identifica os períodos de menor risco para o plantio em diferentes regiões, considerando as variações climáticas.

Trajetória
A paixão do engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB) pela Agronomia surgiu ainda em Petrolina, sua cidade natal, localizada no sertão de Pernambuco devido à profissão de seu pai e de um tio, ambos agricultores. 

 

Thieres integra a equipe do Mapa. No projeto, ele é responsável pela coordenação de ações para a cultura da palma. Foto: Keiny Andrade/Divulgação

Em 2009, o pesquisador prestou concurso e começou a atuar como professor no campus de Serra Talhada da UFRPE, em 2010, o que diz ter sido um divisor de águas em sua carreira. 

"Aqui, no Semiárido, há uma demanda alta por acesso à educação de qualidade e a oportunidades. Tudo o que eu ganhei foi por causa do estudo. Então, chegar aqui e poder dar oportunidades foi muito bom”, contou.

Para ele, a premiação da Fundação Bunge é um reconhecimento à sua trajetória, mas também um incentivo para que continue a trilhar o caminho da inovação e da transformação social. 

"O que fez eu ficar muito feliz com o recebimento do prêmio foi que eu nunca tive isso como foco. Isso veio por fruto de tudo que eu desenvolvi", conclui. 

Prêmio Fundação Bunge
Inspirada no Nobel, a premiação que completa 70 anos em 2025 condecora personalidades que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento social, cultural e científico do Brasil.

Mais de 200 personalidades brasileiras já receberam o Prêmio Fundação Bunge. Entre eles estão Hilda Hilst, Jorge Amado, Lygia Fagundes Telles, Manuel Bandeira, Rachel de Queiroz, Marcelo Rubens Paiva, Oscar Niemeyer, Carlos Chagas Filho, Gilberto Freyre e Paulo Freire.

Sobre a Fundação Bunge
A Fundação Bunge, entidade social da Bunge no Brasil, atua há 70 anos para gerar impactos positivos na sociedade em territórios e setores estratégicos para a Bunge, fomentando a diversidade com promoção dos direitos humanos por meio da inclusão produtiva e do estímulo à economia de baixo carbono, estimulando a ciência e a preservação da memória. 

A Fundação é o pilar social da Bunge, líder mundial no processamento de sementes oleaginosas e na produção e fornecimento de óleos e gorduras vegetais especiais.

Com informações da assessoria.

