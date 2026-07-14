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Concurso Semifinal do Ler Bem 2026, da Aspa, começa na segunda-feira (20) A competição, que será realizada de forma virtual, com transmissão ao vivo pelo YouTube, sempre às 13h45, segue até a sexta-feira (31)

De 20 a 31 de julho, sempre às 13h45, ocorrerá a semifinal do Concurso Ler Bem 2026, projeto realizado pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (Aspa). A fase reúne representantes dos municípios classificados para disputar uma vaga na grande final, em setembro, no Recife.

Nesta edição, a iniciativa reuniu 185 mil estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental I, matriculados em 5.100 escolas da rede municipal, com participação de todos os municípios pernambucanos, mais o Arquipélago de Fernando de Noronha.

Para a semifinal, que será realizada de forma virtual, com transmissão ao vivo pelo YouTube, os representantes municipais foram divididos em dez grupos. As apresentações dos grupos de 1º a 5 ocorrerão entre os dias 20 e 24 de julho, enquanto os grupos de 6 a 10 se apresentarão de 27 a 31 de julho.

Semifinal

Os participantes serão avaliados por uma comissão julgadora com base na fluência da leitura, entonação vocal, espontaneidade e respeito à pontuação do texto.

Para esta etapa, a obra escolhida foi "A Volta ao Mundo em 80 Dias", clássico da literatura mundial escrito pelo francês Julio Verne, desafiando os estudantes a demonstrarem domínio da leitura e capacidade de interpretação.

Os melhores colocados garantem vaga na grande final, marcada para o dia 17 de setembro, no Recife. Além do reconhecimento, os representantes de cada município receberam tablets e acesso gratuito por um ano à plataforma de leitura Árvore. Os vencedores finais receberão um notebook e um fim de semana em um resort no litoral pernambucano.

Ler Bem

Criado em 2011 pela Aspa, o Concurso Ler Bem acumula resultados expressivos e já impactou diretamente mais de 1,2 milhão de estudantes em competições escolares realizadas ao longo de sua história.

Ao promover o hábito da leitura desde os primeiros anos da vida escolar, o projeto fortalece o processo de aprendizagem e estimula competências essenciais para a formação dos estudantes, como interpretação de texto, comunicação, expressão oral e autoconfiança.

A Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição representa um dos setores mais estratégicos da economia estadual, conectando indústrias, distribuidores, operadores logísticos e varejistas em toda a cadeia de abastecimento.

Com 222 associados, a entidade atua há mais de 40 anos promovendo o fortalecimento do setor. Além de impulsionar o desenvolvimento econômico, a AS mantém um forte compromisso com a transformação social por meio de projetos de educação e cidadania, como os concursos Ler Bem e Contar Bem, além de iniciativas voltadas ao mercado, como a Super Mix e o programa de vantagens destinado ao varejo, o Seja Pernambuco.

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