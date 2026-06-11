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SAÚDE Seminário aborda vida e superação após o câncer de mama no Recife Encontro promovido pelo Instituto À Flor da Pele ocorre durante esta quinta-feira (11), no Centro da cidade

A sétima edição do seminário "Celebrar a Vida" reúne pacientes e especialistas para tratar de um assunto delicado e que é motivo de superação pessoal: o câncer de mama.

A programação repleta de palestras, rodas de conversa e trocas de experiências começou por volta das 8h desta quinta-feira (11) e segue até às 15h, no Círculo Militar do Recife, na área central da cidade.

Ao longo do dia, mulheres que passaram ou ainda passam pelo câncer de mama compartilham a vivência no tocante à autoestima, ao retorno ao trabalho e ao ressignificar da vida. O evento é promovido pelo Instituto À Flor da Pele, em parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Pernambuco.

Nos primeiros minutos do evento, o Coral Unimed Recife animou o público, cantando diversas músicas, com repertório exclusivamente dedicado ao período junino. Tanto a Unimed Recife quanto o Instituto Unimed Recife patrocinam o encontro.

Coral da Unimed Recife se apresentou no seminário | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Auxílio a pacientes do SUS

O Instituto À Flor da Pele tem três anos de formatação, mas os trabalhos começaram em 2019. A entidade é formada por cerca de 20 médicos, entre cirurgiões e anestesistas, dez instrumentadores e dez enfermeiras.

Junta, a equipe realiza mutirões de reconstrução mamária em mulheres brasileiras que não têm condições de pagar o procedimento. No Brasil, apenas 20% das pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso à essa reconstrução.

Médico mastologista e fundador do instituto, o mineiro Kleber Sérgio da Silva acredita que os custos altos e o precário acesso a profissionais formados para a cirurgia são impeditivos para essas pacientes. Os especialistas que formam a organização viajam o Brasil inteiro, reúnem as mulheres mastectomizadas e fazem voluntariamente a reconstrução mamária nelas.

“A gente entende que a reconstrução mamária não é algo apenas estético, mas parte do tratamento, porque, muitas vezes, a mulher se cura do câncer que está no corpo, mas da alma continua, assim como a dificuldade da autoimagem e de se ver perante o espelho. Hoje, a cada 30 minutos, uma mulher perde a mama. É assustador o número de mastectomias que são feitas. A gente envolve o terceiro setor e a sociedade, de maneira geral, para patrocinar de alguma forma e contribuir com os recursos que a gente necessita para fazer esse projeto”, aponta.

Kleber Sérgio da Silva é o fundador do instituto | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Cirurgias no Recife

Dando continuidade à edição, cerca de 16 mulheres vão passar pela implantação das próteses mamárias no Recife na sexta-feira (12) e no sábado (13). As cirurgias acontecem no Hospital Max Day, na Zona Sul da capital.

Quem vai receber uma dessas próteses é a dona de casa Maria Ramos, de 45 anos. Ela descobriu a doença em julho de 2024. Maria vive do artesanato, em São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, e, além de não possuir histórico familiar, relembra que o susto foi grande.

Maria Ramos contou como tratou a vida durante o tratamento da doença | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Antes do diagnóstico na mama esquerda, levava uma vida saudável com prática de exercícios físicos e alimentação balanceada. Hoje, mais tranquila e com um largo sorriso no rosto, diz que resolveu enfrentar a doença da melhor forma possível.

“Eu disse que iria fazer tudo que estivesse ao meu alcance para me ajudar e ajudar aos médicos. O câncer engloba muita coisa. Então, a maneira que você vai encarar vai determinar o resultado do tratamento, porque exercer a fé em Deus e na vida e fazer tudo que está ao alcance ajuda muito, mas é muito difícil mesmo. Quando eu percebi uma diferença na minha mama, procurei fazer exames, mas nada foi diagnosticado. Quando descobriram, a mama já estava toda tomada. Por isso eu tive que passar por mastectomia radical. Eu fiz o meu melhor”, diz.

“Quando ia à quimioterapia, colocava a melhor roupa e ia. Para mim era um evento, porque eu ia receber a minha cura. É um momento muito difícil, porque a gente fica careca, perde cílios, sobrancelha e a identidade. Nesse momento temos que olhar com autoestima, amor, acolhimento e os apoios da família e amigos também são importantes”, ressalta ela.

Nancy Ferreira, presidente da SBM-PE, falou sobre a força das pacientes | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Pós-diagnóstico em pauta

A médica Nancy Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Pernambuco (SBM-PE), ressalta a força das pacientes presentes para lutar e vencer os desafios contra a doença. Ela é mestre em biologia molecular pelo Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami da Universidade Federal de Pernambuco (Lika/UFPE) e médica mastologista do Hospital Barão de Lucena. Ferreira concorda que as reações ao diagnóstico são individuais e que também há a necessidade de preocupação por parte dos especialistas com o pós-diagnóstico.

“É um mundo novo até para nós, médicos. Ninguém sabe como agir ao receber um diagnóstico desse. Nós apenas sabemos como dar essa notícia e dizer como [o câncer] tem que ser tratado. Essas mulheres enfrentam, inclusive, o que há da vida após o câncer, que são os problemas ginecológicos, emocionais, relacionamentos amorosos que se quebram, ou não, bem como os apoios. É a trajetória pós-câncer. É isso que vai ser muito falado aqui também. Aqui eu falei sobre a reconstrução das almas, o quanto que o médico tem que entender qual é o mundo de quem recebe o câncer. Não é preciso ter para entender. Isso a gente constrói ao longo da vida”, frisa.

Seminário "Celebrar a Vida" reúne pacientes e especialistas para falar de superação pessoal após o câncer de mama | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Seminário "Celebrar a Vida" reúne pacientes e especialistas para falar de superação pessoal após o câncer de mama | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Seminário "Celebrar a Vida" reúne pacientes e especialistas para falar de superação pessoal após o câncer de mama | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Seminário "Celebrar a Vida" reúne pacientes e especialistas para falar de superação pessoal após o câncer de mama | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Seminário "Celebrar a Vida" reúne pacientes e especialistas para falar de superação pessoal após o câncer de mama | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Programação

* 9h30 – Autoestima e superação: quem eu me tornei depois do câncer?

* Palestrante: Gisele Gengo

* 10h30 – Como cuidar de mim depois do câncer?

* Palestrante: Fabiana Makdissi

* 11h – Vida é movimento

* Palestrante: Alice Francisco

* 13h – Conversas sobre a vida – Cuidados pós-câncer

* 14h – Conversas sobre a vida – Recomeços

* 15h30 – Uma conversa sobre presença, significados e recomeços

* Palestrante: Maria Paula Bandeira

“A Unimed é sempre uma parceira forte. Tudo que a gente pode apoiar, estamos sempre juntos, participamos ativamente, seja trazendo pessoas, colaborando com incentivo econômico ou com nosso coral. A gente enxerga que esse movimento é um projeto belíssimo, que faz ressignificar a vida de várias mulheres. A gente que vive na saúde sabe o quanto que isso é doloroso, difícil e o quanto que as mulheres sentem. Sempre tentamos estar próximos e apoiar da forma mais bela”, comenta o vice-presidente da Unimed Recife, Henrique Guido.

Henrique Guido, vice-presidente da Unimed Recife, destacou as qualidades do projeto | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Caminhada em prol da saúde

Já no domingo (14), uma caminhada será realizada, a partir das 6h30, saindo da Torre 4 do RioMar Recife com destino ao retorno da Via Mangue.

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