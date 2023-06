Seminário celebra Dia Mundial dos Oceanos em Porto de Galinhas

A- A+

Comemorado na próxima quinta-feira (8), o Dia Mundial dos Oceanos lança luz na importância dos mares e da promoção da conservação e sustentabilidade dos ecossistemas. Com o objetivo de conscientizar o trade turístico, será promovido nesta quarta-feira (7), o seminário Regenera Turismo, a partir das 9h, no Armação Resort, em Porto de Galinhas, Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

Organizado pela Biofábrica de Corais e a Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau, o evento terá duas etapas.

Pela manhã, haverá uma capacitação exclusiva para o trade local sobre sustentabilidade no destino e serviços da Biofábrica de Corais. No turno da tarde, acontece o “Seminário Regenera Turismo”, que terá como mote central a preservação dos oceanos e a importância do turismo sustentável para a preservação da natureza.



Os interessados em participar do seminário Regenera Turismo podem se inscrever gratuitamente pelo site: Seminário Regenera Turismo em Ipojuca - 2023 - Sympla. Mais informações pelo instagram @biofabricadecorais.

Programação

CAPACITAÇÃO (exclusivo para o trade turístico da região)

9h às 10h - Credenciamento

10h às 11h - Capacitação sobre sustentabilidade no destino e serviços da Biofábrica de Corais



SEMINÁRIO (aberto ao público)

13h às 14h - Credenciamento

14h às 14h20 - Abertura oficial do evento (fala das autoridades)

14h20 às 14h40 - Palestra "Agenda dos oceanos no município" - Erivelto Lacerda - Secretaria de Meio ambiente e Controle Urbano do Ipojuca

14h40 às 15h10 - Palestra 'Oceano e suas potencialidades para o turismo sustentável' - Dra. Danise Alves - Gerente Geral das Áreas Costeiras da SEMAS/PE

15h10 às 16h - Palestras de representantes nacionais

16h às 16h30 - Palestra 'Importância dos recifes de corais para o turismo' - Dr. Rudã Fernandes - Biofábrica de Corais

16h30 às 17h - Mesa redonda com todos os palestrantes



Veja também

POLÍCIA Mulher de 20 anos é baleada em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho