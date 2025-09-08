A- A+

POPULAÇÃO COP30: Recife sedia seminário sobre os efeitos das mudanças climáticas no trabalho e cotidiano Evento integra a programação oficial da COP30 e reúne painéis com especialistas, de 11 a 13 de setembro, no Recife

Da próxima quinta-feira (11) até o sábado (13), o Fundo Brasil de Direitos Humanos realizará, no Recife, um seminário para discutir os impactos das mudanças climáticas na vida dos trabalhadores. Evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas pelo site.



A iniciativa integra a programação oficial da COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA). O seminário do Fundo Brasil é voltado principalmente para movimentos sociais, representantes do poder público e pesquisadores.





O evento é promovido por meio do Labora - Fundo de Apoio ao Trabalho Digno e do Raízes - Fundo de Justiça Climática para Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais e contará com uma atividade intitulada “Mutirão de Trabalhadores, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais rumo à COP30”.

O seminário reunirá sociedade civil, poder público, povos indígenas, comunidades tradicionais e categorias de trabalhadores para debater caminhos de apoio a soluções climáticas, a partir das experiências nas cidades, dos campos, das águas e das florestas.

Entre as painelistas do evento, a enviada especial à COP e liderança indígena Sinéia do Vale contribuirá de forma remota com os debates em questão.



Nordeste

A região Nordeste é uma das mais vulneráveis aos efeitos da crise climática, enfrentando períodos cada vez mais intensos de seca, impactos diretos na produção agrícola, no acesso à água e na geração de renda.

Ao mesmo tempo, concentra experiências comunitárias de resistência e inovação que precisam ser reconhecidas e consideradas nas negociações globais sobre o clima.



Em janeiro de 2025, 117 das 184 cidades pernambucanas estiveram em situação de emergência devido à estiagem extrema. Isso equivale a quase 64% do território total do estado.

"Este seminário é um espaço de escuta e fala para trabalhadores, povos indígenas e comunidades tradicionais do Recife. É a partir de suas demandas e experiências que precisamos influenciar as negociações globais, levando perspectivas locais e comunitárias para a COP30, em Belém”, afirma Ana Valéria Araújo, diretora-executiva do Fundo Brasil de Direitos Humanos.



Serviço

Seminário Labora e Raízes

Data: 9 a 13 de setembro (aberto ao público)

Endereço: Av. Padre Mosca de Carvalho, 57 - Guabiraba

Inscrições: site do evento.

