Seminário "Cozinhas Populares Solidárias" acontece nesta segunda-feira (8), na UFPE

A Fiocruz Pernambuco e a Campanha Mãos Solidárias, em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Associação Mãe Terra, organiza o Seminário Cozinhas Populares Solidárias: combatendo a fome e alimentando a cidadania.

O evento acontece na próxima segunda-feira (8), no auditório Prof. Frederico Simões Barbosa, da Fiocruz Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Zona Oeste do Recife.

A partir da temática do combate à fome, o seminário se propõe enquanto espaço de reflexão, diálogo e formação para mais de 150 participantes de diversos segmentos - membros de movimentos sociais, sociedade civil organizada, Governo, estudantes e pesquisadores atuantes nas redes de ações comunitárias entre o campo e a cidade.

A ação, promovida por meio do projeto “Saúde, Alimentação e Comunicação: Agentes Populares para o fortalecimento de territórios saudáveis e sustentáveis”, é gratuita e aberta a todas as pessoas. Não há necessidade de inscrição prévia.

O evento ainda terá um momento especial de celebração com a formatura de 80 cozinheiras, cozinheiros e auxiliares de cozinha do Curso de Cozinhas Populares Solidárias. O objetivo do curso foi qualificar a atuação das equipes de Cozinhas Populares Solidárias de Pernambuco, a partir da promoção à saúde, da solidariedade ativa, do combate à fome e das técnicas de agroecologia aprendidas e desenvolvidas junto ao MST.

“Debater a fome ao mesmo tempo que fazemos uma formatura de tantas construtoras das Cozinhas Populares Solidárias é um importantíssimo instrumento de promoção à saúde, a partir da solidariedade ativa e da agroecologia, estimulando a cidadania e protagonismo político das equipes no enfrentamento da fome e das injustiças sociais”, explicou a professora Paulette Cavalcanti, pesquisadora do departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz PE e coordenadora do projeto.

A programação se estrutura por dois momentos. No primeiro, haverá a formatura dos agentes. No segundo, os participantes terão uma mesa-debate com o tema “Reforma Agrária Popular e Combate à fome: Cozinhas Populares Solidárias na construção de territórios saudáveis e sustentáveis”, discutindo como a questão agrária se relaciona com o cenário da fome no Brasil e o papel do Estado e da sociedade civil organizada para a construção de um novo projeto de sociedade que garanta o direito à alimentação.

Confira a programação completa:

Programação completa do evento Seminário Cozinhas Populares Solidária. Foto: Divulgação

