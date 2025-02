A- A+

PERNAMBUCO Seminário de Olinda completa 225 anos com programação especial nesta sexta-feira (21) Missa de ação de graça será realizada na capela Nossa Senhora da Graça, a partir das 19h30

O Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora da Graça, localizado no Morro do Seminário, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, está completando 225 anos de história.

Para comemorar, uma missa de ação de graças será realizada nesta sexta-feira (21), às 19h30, na capela Nossa Senhora da Graça.

A missa será presidida pelo arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, com participação de formadores, padres, seminaristas e seus familiares.

Durante o evento, 21 seminaristas do terceiro e quarto anos da Teologia serão instituídos leitores e acólitos da Santa Igreja.

Também neste dia, haverá a inauguração da Galeria dos Reitores, que contempla a cronologia dos responsáveis pela formação do clero arquidiocesano em mais de dois séculos de história.

