Qui, 13 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta13/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Programação estadual

Seminário debate estratégias de prevenção ao feminicídio e enfrentamento ao racismo de gênero

O Seminário Estadual "Vidas Negras, Mulheres Livres: Estratégias Intersetoriais de Prevenção ao Feminicídio" será realizado no dia 21 de agosto

Reportar Erro
O seminário vai debater estratégias integradas de prevenção ao feminicídio, com foco na proteção das mulheres negrasO seminário vai debater estratégias integradas de prevenção ao feminicídio, com foco na proteção das mulheres negras - Foto: Divulgação SJDH/ Laiz Calado

O Seminário Estadual "Vidas Negras, Mulheres Livres: Estratégias Intersetoriais de Prevenção ao Feminicídio" vai ocorrer no dia 21 de agosto.

O evento será realizado das 13h às 16h, no auditório da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), em Santo Amaro, área central do Recife.

Leia também

• Pernambuco entrega requalificação da emergência pediátrica do Hospital Geral de Areias

• Formação de moda, tecnologia e economia circular tem 100 vagas gratuitas para mulheres no Recife

• Seminário no Recife divulga estudos e pesquisas no Exército Brasileiro em setembro

A ação reunirá especialistas e representantes de instituições para debater estratégias integradas de prevenção ao feminicídio, com foco na proteção das mulheres negras.

A programação inclui palestras, painéis de debate e momentos de articulação intersetorial entre as áreas de direitos humanos, saúde, segurança pública, assistência social e o sistema de justiça. 

O evento também terá uma Feira de Mulheres Empreendedoras, oferta de atividades voltadas para o cuidado da saúde da mulher e uma apresentação cultural com o grupo feminino Deusas do Ébano.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas previamente clicando aqui

Programação
13h25 – 13h50 | Palestra 1: Rede de Enfrentamento e Atuação Territorial
Tema: Abordagem sobre rede de enfrentamento à violência, atuação territorial e estratégias de prevenção e proteção às mulheres negras.

13h50 – 14h15 | Palestra 2: O Sistema de Justiça no Enfrentamento ao Feminicídio
Tema: Abordagem sobre acesso à justiça, proteção jurídica, responsabilização e os desafios enfrentados pelas mulheres negras em situação de violência.

14h15 – 14h40 | Palestra 3: Saúde Pública, Violência e Proteção às Mulheres Negras
Tema: Abordagem sobre o papel da rede de saúde na identificação das situações de violência, acolhimento, notificação, prevenção e articulação com os demais serviços da rede de proteção.

14h40 – 15h05 | Palestra 4: Políticas Públicas Intersetoriais e Prevenção à Violência contra a Mulher Negra
Tema: Abordagem sobre direitos humanos, racismo estrutural, responsabilidade do Estado e articulação entre Justiça, Direitos Humanos, Saúde e Políticas para as Mulheres.

15h05 – 15h45 | Diálogo com as Palestrantes: "Vidas Negras, Mulheres Livres: da prevenção à construção de uma rede intersetorial de proteção"

Reportar Erro

Veja também

Newsletter