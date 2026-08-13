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Programação estadual Seminário debate estratégias de prevenção ao feminicídio e enfrentamento ao racismo de gênero O Seminário Estadual "Vidas Negras, Mulheres Livres: Estratégias Intersetoriais de Prevenção ao Feminicídio" será realizado no dia 21 de agosto

O Seminário Estadual "Vidas Negras, Mulheres Livres: Estratégias Intersetoriais de Prevenção ao Feminicídio" vai ocorrer no dia 21 de agosto.

O evento será realizado das 13h às 16h, no auditório da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), em Santo Amaro, área central do Recife.

A ação reunirá especialistas e representantes de instituições para debater estratégias integradas de prevenção ao feminicídio, com foco na proteção das mulheres negras.

A programação inclui palestras, painéis de debate e momentos de articulação intersetorial entre as áreas de direitos humanos, saúde, segurança pública, assistência social e o sistema de justiça.

O evento também terá uma Feira de Mulheres Empreendedoras, oferta de atividades voltadas para o cuidado da saúde da mulher e uma apresentação cultural com o grupo feminino Deusas do Ébano.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas previamente clicando aqui.

Programação

13h25 – 13h50 | Palestra 1: Rede de Enfrentamento e Atuação Territorial

Tema: Abordagem sobre rede de enfrentamento à violência, atuação territorial e estratégias de prevenção e proteção às mulheres negras.

13h50 – 14h15 | Palestra 2: O Sistema de Justiça no Enfrentamento ao Feminicídio

Tema: Abordagem sobre acesso à justiça, proteção jurídica, responsabilização e os desafios enfrentados pelas mulheres negras em situação de violência.

14h15 – 14h40 | Palestra 3: Saúde Pública, Violência e Proteção às Mulheres Negras

Tema: Abordagem sobre o papel da rede de saúde na identificação das situações de violência, acolhimento, notificação, prevenção e articulação com os demais serviços da rede de proteção.

14h40 – 15h05 | Palestra 4: Políticas Públicas Intersetoriais e Prevenção à Violência contra a Mulher Negra

Tema: Abordagem sobre direitos humanos, racismo estrutural, responsabilidade do Estado e articulação entre Justiça, Direitos Humanos, Saúde e Políticas para as Mulheres.

15h05 – 15h45 | Diálogo com as Palestrantes: "Vidas Negras, Mulheres Livres: da prevenção à construção de uma rede intersetorial de proteção"

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