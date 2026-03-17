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Mudanças Climáticas Seminário debate os desafios da elevação do nível do mar no Recife; veja como participar Evento pretende discutir propostas para tornar a capital pernambucana resiliente ao aumento do nível dos oceanos no dia 26 de março

Marcado para o dia 26 de março, o Seminário Recife e os desafios da elevação do nível do mar pretende discutir e conhecer propostas elaboradas por pesquisadores do projeto de Pesquisa Recife Cidade Parque e da Holanda para tornar a capital pernambucana resiliente ao aumento do nível dos oceanos.



O evento ocorre no Auditório do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (CEERMA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife, das 13h30h às 17h30.



Destinado a profissionais e estudantes universitários das áreas de oceanografia, arquitetura, geografia e ao público em geral, as inscrições para participar do momento estão abertas por meio do formulário.

As proposições foram desenvolvidas durante o workshop internacional Recife Exchanges Netherlands (RXN) 2025, realizado na capital de Pernambuco no ano passado, e serão divulgadas durante o seminário.



O principal objetivo do projeto foi desenvolver desenhos de cenários futuros para os territórios mais vulneráveis da cidade, adotando ferramentas e metodologias inovadoras e interdisciplinares. No encontro, será lançado o relatório do workshop internacional, na versão digital.

Apesar das sugestões levantadas pelos pesquisadores serem hipóteses que precisam ser estudadas e aprofundadas, caminhos em busca de soluções foram abertos para discutir a elevação do nível do mar no Recife, cidade considerada uma das mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas.

Na metodologia adotada, dividiu-se o território analisado em três escalas: a macro, que abrange a cidade do Recife, a escala meso (Centro Histórico) e da faixa costeira (Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem). Para cada uma delas foram desenvolvidas diferentes estratégias.

Confira a programação completa:

13h30 - Credenciamento

14h - Abertura

Roberto Montezuma

Professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE e coordenador geral do projeto Recife Cidade Parque e do RXN 2025

14h15 às 15h - Panorama dos desafios do Recife frente à elevação do nível do mar

Maria Christina Araújo

Professora do Departamento de Oceanografia da UFPE e coordenadora do Eixo Oceanografia do projeto Recife Cidade Parque

Syumara Queiroz

PhD em Oceanografia e pesquisadora do projeto Recife Cidade Parque, Eixo Oceanografia



15h às 16h - Macroescala: O Recife

Kyria Tsutsumi

Arquiteta e Urbanista, professora da Unicap e pesquisadora do projeto Recife Cidade Parque, equipe de Projetos

Mesoescala: Centro histórico

Hannah Oliveira

Arquiteta e urbanista, mestranda em Desenvolvimento Urbano e pesquisadora do projeto Recife Cidade Parque, Eixo Paisagem

Mesoescala: Orla do Recife (Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem)

Lane Carvalho

Arquiteta e Urbanista, mestranda em Desenvolvimento Urbano e pesquisadora do projeto Recife Cidade, equipe de Projetos

Serviço

Seminário Recife e os desafios da elevação do nível do mar

Data: 26 de março

Hora: 13h30h às 17h30

Local: Auditório do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (CEERMA), em frente ao Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Endereço: Av. da Arquitetura, 211-351 - Cidade Universitária, Recife - PE, 50740-550

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