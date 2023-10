A- A+

SUSTENTABILIDADE Seminário debate Recife diante das mudanças climáticas; confira Palestras de pesquisadores brasileiros e do exterior vão abordar as ameaças provocadas pela transformação do clima e as soluções para adaptar a cidade

O impacto das mudanças climáticas no Recife, a vulnerabilidade da capital pernambucana – considerada a mais ameaçada do Brasil pelas transformações do clima – e as soluções para adaptar a cidade a esses fenômenos ambientais serão debatidos no Seminário Recife Cidade Parque – Carta do Recife do futuro para o Recife do presente. O evento é organizado pelo Recife Cidade Parque – Plano de Qualidade da Paisagem, projeto de pesquisa, fruto de convênio entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Prefeitura do Recife.

Desde 2011 o fórum discute saídas para a elevação dos níveis dos oceanos em cidades holandesas e na capital pernambucana. Durante o evento, será divulgada a Carta do Recife do futuro para o Recife do presente, elaborada em 2021.

Em tom poético e colocando o próprio Recife como narrador em primeira pessoa, o documento exalta as características da cidade banhada por rios e pelo mar, e conclama a sociedade a se mobilizar pelo seu futuro frente às ameaças ambientais.

O seminário será composto por dois encontros. O primeiro acontece na próxima quarta-feira (25), no auditório do Apolo 235, no Bairro do Recife, das 9h às 12h e terá a mesa-redonda com o tema "O drama das mudanças climáticas e a urgência da reinvenção do Recife".

O segundo encontro vai abordar o Recife e as mudanças climáticas e será realizado no dia nove do próximo mês, no Compaz Escritor Ariano Suassuna, no Bairro do Cordeiro, das 9h às 12h.

O encontro que acontece no dia 25 de outubro terá mediação do arquiteto Francisco Cunha. O primeiro palestrante será Moacyr Araújo, vice-reitor da UFPE e presidente da Rede Clima, que vai abordar Recife e os desafios das mudanças climáticas.

Em seguida Milla Avellar, que realiza pesquisas no Instituto para Educação das Águas (Unesco/Governo Holandês), vai discorrer sobre "Intercâmbio internacional Holanda-China-Recife: lições para enfrentar o aumento do nível do mar".

O chileno Alfredo Pena, professor pesquisador em Socioecologia do Instituto de Antropologia Política vai falar sobre "Uma nova ética educadora para o enfrentamento da luta climática".

No que concerne às estratégias para adaptar a capital pernambucana às mudanças, Roberto Montezuma e Luiz Vieira, ambos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, vão apresentar a palestra "Recife Cidade Parque: um projeto de redenção urbana".

Para estudantes

Alunos convidados da rede pública municipal do Recife terão oportunidade de ampliar conhecimentos sobre as transformações do clima de uma maneira lúdica e descontraída na mesa-redonda. O oceanógrafo Marcus Silva vai informar os estudantes sobre mudanças climáticas e o aumento do nível do mar.

O arquiteto e urbanista Alexandre Campello vai conversar com alunos sobre cidades e soluções com base na natureza. Roberto Montezuma vai explicar o tema "Recife Cidade Parque: um projeto de reinvenção urbana". As explanações vão contar com o talento do ator e pedagogo Adriano Cabral, que fará uma dinâmica para interagir com os adolescentes.

