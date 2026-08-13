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Educação Seminário no Recife divulga estudos e pesquisas no Exército Brasileiro em setembro Evento promoverá a divulgação de pesquisas relevantes desenvolvidas no âmbito do Sistema de Educação e Cultura do Exército

O Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), órgão responsável pela gestão do ensino e pesquisa no Exército Brasileiro, realizará o Seminário Pró-Pesquisa 2026 nos dias 16 e 17 de setembro.



O evento acadêmico ocorre na sede da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), em Santo Amaro, na área central do Recife.

O momento tem o objetivo de promover a divulgação de pesquisas relevantes desenvolvidas no âmbito do Sistema de Educação e Cultura do Exército (SECEx) e o intercâmbio entre estabelecimentos de ensino do Exército e congêneres do meio acadêmico pernambucano.

Além disso, o seminário pretende aproximar o meio empresarial de soluções inovadoras desenvolvidas em pesquisas, favorecendo a troca de conhecimentos entre as Forças Armadas e Auxiliares, Academia e o setor privado.



Serão quatro eixos temáticos, divididos entre tecnologia, defesa, desempenho humano e saúde e dirigidos a estudantes, professores, pesquisadores, corpos docentes e discentes de universidades.



O seminário também irá interessar ao meio empresarial ligado a produção de Material de Defesa com tecnologias de emprego dual (emprego militar e civil).



Aos interessados em participar do evento, as inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo link.

A abertura do evento será realizada por personalidades como o general de Exército Ricardo José Nigri, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército e integrante do Alto-Comando da Força, o diretor-presidente da Fiepe, Bruno Veloso, e o presidente-executivo do Grupo Moura, Paulo Sales.

Serviço

Seminário Pró-Pesquisa 2026

Datas: 16 e 17 de setembro

Local: Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Av. Cruz Cabugá, 767 - Santo Amaro, Recife/PE

Inscrições: Link

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