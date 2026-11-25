Seminário do Sesc Mesa Brasil debate combate à fome e desperdício de alimentos nesta quinta (26)
Evento acontece das 8h às 17h, no bairro de Santo Amaro, com opção de participação online
O Sesc Mesa Brasil promove, nesta quinta-feira (26), a primeira edição pernambucana do seu seminário voltado ao enfrentamento da insegurança alimentar.
O encontro acontece das 8h às 17h, no Auditório Roberto Régnier, localizado na Avenida Visconde de Suassuna, nº 500, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, e contará com transmissão online para participantes remotos. As inscrições custam a partir de R$ 30 e podem ser feitas pela internet.
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A programação reúne especialistas de órgãos nacionais e internacionais, gestores públicos, estudantes e organizações da sociedade civil para discutir políticas de segurança alimentar, redução do desperdício de alimentos e o uso de tecnologias no terceiro setor.
Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em Pernambuco, Bernardo Peixoto, a iniciativa busca fortalecer a articulação entre o setor privado e as entidades assistenciais.
"O seminário chega para ampliar essa conexão, reunindo diferentes setores para um dia de troca de experiências e fortalecimento de parcerias que ampliem o acesso à alimentação e contribuam para a segurança alimentar da população", afirma.
Criado em 1994, o Sesc Mesa Brasil opera como a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina. Somente em 2025, o programa distribuiu mais de 57 milhões de quilos de alimentos e itens básicos no país, atendendo cerca de 2,7 milhões de pessoas mensalmente.
Confira a programação completa:
Turno da manhã
- 8h: Credenciamento
- 9h: Abertura musical com a Orquestra Criança Cidadã e pronunciamento de Joaquim de Castro Filho (vice-presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE)
- 10h10 às 11h: Palestra “Entre a Escassez e o Excesso: A Realidade da Fome e do Desperdício de Alimentos”, com Vinicius Limongi (Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos - WFP/ONU)
- 11h às 12h: Mesa-redonda “Alimentação e Justiça Social: Diálogos Necessários”, com Luiz Miguel (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social - MDS), Henrique da Penha (MIM Social) e Clarice Miranda (Departamento Nacional do Sesc)
Turno da tarde
- 13h30: Palestra “Importância de Conexões e Trabalho em Rede”, com Renato Carneiro (gerente interino de Assistência e do Sesc Mesa Brasil PE)
- 14h15: Mesa-redonda “Segurança Alimentar: Um Compromisso de Todos”, com Bento Miranda (Karne Keijo),Maria Eduarda Teixeira (Instituto Portal Social da Ponte), Diêgo Bezerra de Melo e Thays Cabral de Queiroz (Companhia Nacional de Abastecimento - Conab)
- 15h20: Palestra “O Amanhã da Alimentação já Começou: Como a Inteligência Artificial Ajuda Líderes Sociais a Fazer Mais e Alimentar Mais Gente”, com Luchino Marchi (fundador das ONGs Inteligente e Nossa Ronda Solidária)
- Encerramento: Apresentação musical da Orquestra Giral (Giral Desenvolvimento Humano e Local - Zona da Mata Norte)