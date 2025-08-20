Seminário espírita "As Cartas de Paulo" acontece em 30 de agosto, no Recife

A- A+

No dia 30 de agosto, um sábado, a ONG Caminho do Bem e o Grupo Maria Dolores, sem fins lucrativos e de caráter humanitário, realizam o seminário espírita “As Cartas de Paulo”, desta vez com a "Carta aos Coríntios”.

O encontro acontece das 8h às 18h, no Centro de Eventos MV, na avenida Presidente Dutra, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

O seminário conta com palestras de referências nacionais, como Victor Hugo, de Minas Gerais; Severino Celestino, da Paraíba; e Álvaro Mordechai, de São Paulo. Os interessados podem obter mais informações sobre o evento através do número (81) 98206-6099.



Segundo o último Censo IBGE realizado no país, Pernambuco tem atualmente (declarado) o maior percentual de espíritas do Nordeste (1,23%), vista como uma comunuidade expressiva e bastante atuante.

“Durante todo o dia estaremos aprofundando nossos conhecimentos e trocando ideias. A prática do 'servir o bem' pode trazer benefícios para quem recebe a ajuda quanto para quem a oferece, promovendo sentimentos de gratidão, satisfação e conexão humana", resume a advogada Simone Duque de Miranda, integrante da diretoria da Caminho do Bem e também voluntário do Maria Dolores.

Os recursos alcançados com o encontro serão revertidos para a construção da sede do projeto Caminho do Bem, que conta com 13 anos de funcionamento e acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade da Região Metropolitana do Recife e Interior de Pernambuco. Atualmente, a ONG compartilha das instalações do Grupo Maria Dolores, no bairro do Pina.

“O terreno para a construção da sede, com 330 m2, já conseguimos. O novo espaço será erguido também no Pina, onde a ONG e o grupo já atuam. Agora partimos para levantar as doações necessáriass para as obras, dando continuidade aos nossos atendimentos, bem como a ampliação do que já oferecemos, seja no segmento da saúde e educação, no social ”, afirma a vice-presidente da ONG, a médica Silvia Campos.



Palestrantes

Victor Hugo, formado em Letras, de Minas Gerais, fará a abertura do evento, falando sobre o tema "O Amor Tudo Sofre, Tudo Crê, Tudo Espera, Tudo Suporta. Coríntios 13:7". Victor tem se destacado desde os 15 anos, com seus testemunhais, palestras, por suas reflexões profundas sobre o espiritismo.



Álvaro Mordechai, que vem de São Paulo, analisará o tema “Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Coríntios 10.23”. Mordechai tem participado de seminários também fora do Brasil. Ele fala com fluência o hebraico, estudou as leis, costumes, hassídico e dialética judaica com mestres da Torah, em Israel, com os quais fundamenta seus conhecimentos sobre o Evangelho e o Velho Testamento.

O seminário ainda conta com a presença de Severino Celestino, professor da Universidade Federal da Paraíba. Ex-seminarista, pesquisador de hebraico e das religiões, principalmente o judaísmo, que ele destaca como base de todas as religiões cristãs.

Severino tratará do tema "Não há nenhum outro alicerce senão Jesus Cristo sobre o qual são construídas as qualidades cristãs. Cor.311.13” e também “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Coríntio 1’’, com a qual encerrará o evento.



Fazer o Bem

A prática se repete desde 2012, quando surgiu. Caravanas de voluntários da Caminho do Bem saem da Capital ao Interior com a missão de levar conforto material e espiritual a dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade.

Esses também percorrem bairros recifenses para promover saúde nutricional e atenção humana a moradores de rua, com a distribuição de alimentos, roupas, calçados, fraldas , kits de higiene. A ONG conta com 65 voluntários (médicos, estudantes, dentistas,advogados, professores, etc ) para o trabalho de inclusão social e cidadania.

”Estimular em cada ser humano a busca de sua saúde física, mental, social e espiritual, proporcionando aprendizado e respeito ao próximo, é parte do que perseguimos. Servir com o bem significa realizar ações que buscam o bem estar do próximo. É uma atitude que envolve altruísmo, generosidade ”, defende o presidente da Caminho do Bem, o empresário Júlio César Souza.



Com informações da assessoria.

