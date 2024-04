Seminário no Recife aborda modelo de Organizações Sociais na saúde do Brasil

A- A+

Os resultados da gestão de unidades de saúde por parte de Organizações Sociais por todo o País será o tema central do Seminário Nacional que acontecerá no Recife, na manhã desta sexta-feira. O evento é destinado a gestores de saúde de vários estados e representantes de OSs que tem atuação em Pernambuco e em outras unidades da federação.

O encontro ocorrerá na Escola Judicial de Pernambuco (ESMAPE), está sendo organizado pelo HCP Gestão, a organização social do Hospital de Câncer de Pernambuco, e pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (IBROSS).

“A realização desse encontro no Recife confirma a relevância nacional da nossa cidade e do nosso Estado no setor da saúde coletiva e, principalmente, no que se refere ao exemplo exitoso de gestão de unidades de saúde por organizações sociais”, disse Filipe Bitu, superintendente geral do HCP Gestão.

Entre as presenças confirmadas, estão: Rosane Ghedin, vice-presidente do IBROSS; Antônio França da Costa, auditor do Tribunal de Contas da União; Ricardo Almeida, presidente do Conselho de Administração do Hospital de Câncer de Pernambuco; Filipe Bitu, superintendente geral do HCP Gestão; Zilda Cavalcanti, secretária de Saúde do Estado; e Stênio Neiva, desembargador e presidente do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça de Pernambuco.



Serviço

Seminário

Resultados e oportunidades do modelo de Organização Social de Saúde (OSS)

Sexta-feira, das 8:30 hs às 12:30 hs

Escola Judicial de Pernambuco (ESMAPE), Rua Desembargador Otílio Neiva Coelho, s/n, Ilha Joana Bezerra

