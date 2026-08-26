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INCLUSÃO

Seminário Pernambucano de Autismo reúne especialistas no Recife neste sábado (29)

Segunda edição do seminário busca aproximar conhecimento, experiências e diferentes setores da sociedade

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Seminário terá capacidade para receber 540 participantes e contará com especialistas convidados para a programaçãoSeminário terá capacidade para receber 540 participantes e contará com especialistas convidados para a programação - Foto: Thiago Paixão/Divulgação

A Cidade do Recife recebe, neste sábado (29), a 2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo, no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS).

Com capacidade para 540 participantes, o encontro reunirá profissionais, familiares, educadores, estudantes e interessados no Transtorno do Espectro Autista (TEA) para ampliar o acesso à informação e promover debates sobre autismo, desenvolvimento e inclusão.

A programação contará com a participação de nomes como Kadu Lins, Dr. Marcone Oliveira, Dra. Thaís Cidália e Saymon Veiga, além de outros convidados.

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Ao longo do evento, os participantes poderão acompanhar diferentes perspectivas, conhecimentos e experiências relacionadas ao desenvolvimento de pessoas autistas e aos desafios da inclusão.

A segunda edição ocorre após a primeira experiência do Seminário Pernambucano de Autismo, realizada em janeiro deste ano, ter alcançado lotação máxima.

Com uma nova programação, o evento busca consolidar um espaço de encontro e troca entre especialistas, famílias, profissionais da educação, estudantes e demais pessoas interessadas no tema.

A proposta do seminário vai além da reunião de especialistas e pretende aproximar o conhecimento da realidade de quem convive diariamente com o TEA.

A iniciativa também busca contribuir para a disseminação de informações sobre o autismo e estimular o diálogo entre diferentes áreas envolvidas no desenvolvimento e na inclusão.

Os ingressos para a 2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo estão disponíveis pelo site oficial do evento.

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