INCLUSÃO SOCIAL Seminário Pernambucano de Autismo reúne especialistas no Recife Evento propõe novo olhar sobre o autismo a partir da prática

A Universidade da Inclusão realiza em 31 de janeiro o Seminário Pernambucano de Autismo. O evento propõe uma imersão prática e atualizada sobre o espectro autista.

O encontro ocorrerá no Centro de Eventos do Recife, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da cidade, e disponibiliza 550 vagas para participantes de diferentes áreas. Voltado para quem atua, estuda ou convive com o autismo, o seminário nasce com a proposta de aproximar ciência e prática.

A programação reúne profissionais que trabalham diretamente com o tema e compartilham experiências baseadas em evidências, vivência de campo e estratégias que podem ser aplicadas no dia a dia, seja em atendimentos, salas de aula ou no ambiente familiar.

De acordo com a diretora da Universidade da Inclusão e uma das palestrantes do evento, Tamires Ratis, a iniciativa busca provocar uma mudança real na forma como o autismo é compreendido e cuidado.

“Existe muito conteúdo disponível, mas nem sempre ele chega de forma acessível à prática. O seminário foi pensado para ajudar as pessoas a enxergarem o desenvolvimento de maneira mais ampla, conectando corpo, mente e empatia”, destaca.

Além das palestras, o evento contará com espaço de stands, reunindo marcas, instituições e projetos voltados à inclusão, entrega de kit congressista, ambiente climatizado e certificado de participação para todos os inscritos.

A proposta é criar um espaço de troca, aprendizado e conexão entre profissionais, estudantes, famílias e gestores públicos.

Entre os nomes confirmados estão Kadu Kins, Dra. Mirella Lacerda, Pinho Fidelis, Gabriela Ferro, Gleyce Lira, Joana Ferreira, Suelene Reis, Carla Patrícia, Dr. Reginaldo Freire, Polly Fitipaldi, Priscila Figueiredo e Tamires Ratis, reunindo diferentes olhares e áreas de atuação dentro do espectro autista.

O Seminário Pernambucano de Autismo é direcionado a pais e familiares, profissionais da educação, estudantes, advogados, profissionais da saúde e gestores públicos que desejam começar 2026 com mais preparo, sensibilidade e ferramentas concretas para fazer a diferença.

Os ingressos já estão disponíveis no site.

Serviço - Seminário Pernambucano de Autismo

Data: Sábado, 31 de janeiro

Horário: 8h às 18h

Local: Centro de Eventos do Recife – FPS

Vagas: 550

Endereço: Avenida Mal. Mascarenhas de Morais, 4861 – Imbiribeira, Recife/PE

Mais informações: através do site.

