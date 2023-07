Sempre atrasado? Você pode sofrer de uma condição pouco conhecida, diz psicólogo

A- A+

Você não consegue chegar no horário no trabalho, ou para encontro com amigos e perde a noção do tempo com frequência? O motivo desse atraso, não precisa ser preguiça ou desatenção, mas um motivo psicológico chamado de “cegueira do tempo”.

Em um vídeo que viralizou no TikTok, uma jovem afirmou que foi hostilizada ao perguntar a um empregador se eles faziam “acomodações para pessoas que lutam contra a cegueira do tempo”. E afirma que as empresas estão cortando os funcionários que “lutam para chegar no horário”. A publicação já tem mais de 5 milhões de visualizações e muitos comentários críticos à jovem.

“Use apenas um alarme”, afirma um usuário. Outros questionaram se a cegueira temporal se tornaria "uma nova tendência da Geração Z". Apesar das acusações, especialistas afirmam que é, sim, um distúrbio e que é muito comum, especialmente, em pessoas com Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

“Muitos dos fatores associados ao TDAH, como dificuldades na memória de trabalho e na regulação da atenção, podem contribuir para uma noção distorcida do tempo”, afirmou Smriti Joshi, psicólogo chefe do chatbot de saúde mental AI Wysa em entrevista ao Daily Mail.

Outros especialistas afirmam que traumas na primeira infância também podem resultar em cegueira temporal e sentimentos de dissociação quando criança ou mais tarde na vida. O fenômeno não é definido como uma condição médica, mas alguns médicos o utilizam como uma forma de falar sobre o conceito de perda de noção do tempo.

Sintomas

Entre os sintomas, podemos listar:

Perder regularmente a noção do tempo

Incapacidade de cumprir compromissos ou cumprir horários

Prazos repetidamente perdidos

Sonhar acordado

Sentir-se absorto em uma tarefa ou como se nada mais importasse

Ser incapaz de comparecer para fazer outra coisa senão a tarefa que você está fazendo

Prometer demais sobre o que você pode razoavelmente entregar

Sentir-se preso no presente

Postergar entregas

Como evitar?

Profissionais sugerem mapear o dia a dia com quais são as tarefas que serão realizadas no decorrer dos horários e usar recursos visuais atrelados a ela, como cronômetros e alarmes. Amigos que estejam cientes da condição, também podem ter acesso a essa “agenda” e ajudar a controlar o tempo ou avisar momentos antes de uma reunião importante. E sempre procurar a ajuda de um profissional.

