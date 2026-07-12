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Cirurgia 'Sempre quis ser mais alto', diz jovem que passou por cirurgia para quebrar as pernas e ganhar 10 cm Marius Gros pediu empréstimo no banco para realizar a cirurgia, ficou meses se locomovendo por uma cadeira de rodas, mas diz não se arrepender de nada

Marius Gros sempre foi um amante de exercícios físicos. Adepto da musculação e Muai Thai, o jovem 28 anos, morador de Dublin, na Irlanda, só não estava satisfeito com uma coisa em seu físico: sua altura de 1,70 metros.

Ele então começou a pesquisar na internet sobre uma cirurgia que ele poderia fazer para ganhar alguns centímetros. Seria doloroso, ele poderia ficar meses andando em uma cadeira de rodas e os riscos poderiam levá-lo a nunca mais andar, mas ele estava disposto a enfrentar extremos.

“Eu sempre quis ser mais alto. Vi que a cirurgia nos EUA custava até 200 mil dólares, então quando perguntei o preço na clínica turca, achei razoável”, disse ele que viajou até a Turquia com um empréstimo do banco no valor de 20 mil libras para realizar a cirurgia.

Na cirurgia, os ossos da perna são quebrados e um dispositivo metálico externo é inserido, sendo ajustado gradualmente diversas vezes para que os ossos voltem a crescer mais compridos do que eram antes.

“Quando acordei, a dor era muito forte. Mas os analgésicos me deixaram um pouco dormente. As duas primeiras semanas após a cirurgia foram dolorosas, eu mal conseguia me mexer e passava a maior parte do tempo deitada na cama”, disse ele.

Gros acordou depois da cirurgia com as próteses nas pernas e passou os meses seguintes sem conseguir andar. Ele usou cadeira de rodas e muletas enquanto se recuperava e precisou fazer fisioterapia regularmente para recuperar a força.

Ao acordar, todos os dias ele tinha que girar um parafuso nas estruturas metálicas quatro vezes para ajustá-las em 1 mm a mais de distância.

A dor era realmente muito forte no início, porque eles esperam você acordar da anestesia para lhe dar analgésicos. Acordei com a mesma altura, mas todos os dias tinha que girar o corpo quatro vezes. A torção não foi dolorosa, mas fiquei com hematomas e dor nos nervos devido à fratura”, disse.

Ele passou quatro dias no hospital antes de ficar mais 11 dias em um hotel próximo, onde se encontrou com um fisioterapeuta para aprender exercícios, e enfermeiras vieram trocar seus curativos. Depois, retornou à Irlanda, onde ficou afastado do trabalho, utilizando cadeira de rodas por um total de quatro meses.

Gros percebeu que sua altura foi aumentando aos poucos. “Meu irmão tem 1,75m. Toda vez que eu o via, a gente se comparava comigo e eu percebia que estava ficando cada vez mais perto da altura dele”, disse.

Quatro meses depois da cirurgia (ela foi realizada em janeiro de 2025) a fase de alongamento havia sido concluída e Gros ganhou 10 centimetros. Foram precisos 18 meses ao todo para o jovem recuperar toda a força nas pernas e voltar ao cotidiano normal com musculação e luta novamente.

"Não estou sentindo nenhuma dor, embora correr ainda pareça um pouco estranho porque meu cérebro precisa de tempo para se ajustar à nova altura. As pessoas diziam que eu nunca mais andaria, e eu apenas respondia 'vamos ver'. Eu sabia que voltaria ao normal, e agora voltei”, diz ele que já quitou quase todo empréstimo e afirma não se arrepender de nada.

"Se eu pudesse voltar no tempo, faria exatamente a mesma coisa”, conclui.

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