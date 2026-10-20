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Educação Senac abre inscrições para mais de 200 vagas em cursos gratuitos em 13 municípios de Pernambuco Oportunidades são voltadas à pessoas de baixa renda e inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (22)

O Senac está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes em 13 municípios de Pernambuco. Estão sendo ofertadas 234 vagas em áreas como Tecnologia da Informação, Gestão, Gastronomia, Beleza, Saúde e Moda. As inscrições seguem até quinta-feira (22) e devem ser realizadas pelo site da instituição.

As oportunidades acontecem por meio do Programa Senac de Gratuidade nas cidades de Caruaru, Paranatama, Arcoverde, Iati, Canhotinho, Jurema, Brejão, Angelim, Recife, Paulista, Petrolina, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão.

No Recife, a oferta é de 46 vagas para cursos de qualificação profissional nas áreas de Gastronomia e Turismo. As vagas estão distribuídas entre os cursos de Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Pizzaiolo e Recepcionista em Meios de Hospedagem.

Já na Região Metropolitana do Recife (RMR), são 47 vagas distribuídas entre as unidades do Senac em Paulista e Vitória de Santo Antão.

Em Paulista, o edital conta com vagas para o curso de qualificação profissional de Assistente de Faturamento. Em Vitória, as vagas são para o curso de aperfeiçoamento profissional em Colorimetria e os cursos de qualificação profissional de Barbeiro, Cabeleireiro Assistente e Montador e Reparador de Computador.

Para participar, o candidato deve atender aos requisitos básicos como possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ser trabalhador empregado ou desempregado.

Também é necessário observar os critérios específicos de cada curso, como idade mínima e escolaridade, disponíveis no edital.

As vagas são preenchidas por ordem de inscrição, obedecendo o número de vagas, por opção de curso e turno. O resultado será divulgado na sexta-feira (23), e os convocados poderão realizar a matrícula presencialmente nas unidades do Senac PE até o dia 27 de outubro, com a apresentação dos documentos.

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