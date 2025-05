A- A+

PROFISSIONALIZAÇÃO Senac lança plataforma digital com cursos 100% gratuitos e certificação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) lançou uma nova plataforma de educação digital voltada para jovens de 16 a 24 anos. Batizada de Orango, a ferramenta foi pensada para atender às demandas da geração Z, especialmente no momento em que muitos começam a ingressar no mercado de trabalho.

A proposta reúne cursos gratuitos, de curta duração e com certificação.

Os conteúdos são autoinstrucionais e abordam temas como marketing, games, criatividade, audiovisual, comportamento, inteligência artificial, negócios e empreendedorismo.

Com linguagem simples, interface intuitiva e recursos interativos, a plataforma busca dialogar com os hábitos digitais do público jovem.

Segundo o Senac, o desenvolvimento da Orango foi baseado em uma pesquisa com mais de mil jovens, que indicaram preferência por cursos objetivos, conectados ao mercado de trabalho e que ofereçam certificação reconhecida.

Os dados também apontam que, para esse público, o aprendizado é visto como forma de investir no futuro profissional.

A plataforma combina diferentes formatos — vídeos, podcasts, PDFs, slides e jogos — e utiliza recursos de gamificação para engajar os usuários. Os cursos têm, em média, 10 horas de duração e podem ser acessados a qualquer momento, por computador ou celular.

O nome “Orango” e a identidade visual da plataforma — com cores vibrantes e elementos gráficos animados — foram pensados para reforçar a ideia de uma experiência de aprendizado mais descontraída e conectada ao universo jovem

