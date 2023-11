Senac Paulista abre inscrições para curso de aperfeiçoamento em primeiros socorros

A- A+

Com o objetivo de aumentar o acesso da população a conhecimentos de primeiros socorros, o Senac Pernambuco, por meio da unidade Paulista, anunciou, nesta quinta-feira (9), a abertura de um curso de Atendimento Pré-Hospitalar e Primeiros Socorros.

Com carga horária de 40 horas, o curso de aperfeiçoamento custa R$ 300 e é destinado ao público geral, com ou sem experiência na área de saúde.

As aulas serão iniciadas no dia 11 de dezembro e seguem até o dia 22 do mesmo mês, com encontros presenciais de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h.

Durante o período, os alunos inscritos aprenderão a identificar uma emergência, sua gravidade e como agir diante do problema. Para tal, eles poderão adquirir noções sobre parada cardiopulmonar, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, hipoglicemia, hemorragias, entre outros.

Os interessados poderão se inscrever por meio do site do Senac Pernambuco, que está disponível no endereço: https://www.pe.senac.br/cursos-2/.





Veja também

Conflito no Oriente Médio Drone de origem desconhecida atinge escola em Israel