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Oportunidade Senac PE abre 41 vagas gratuitas para cursos no Recife e Paulista; veja como se inscrever As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) contemplam áreas de Gastronomia, atendimento e Turismo e são destinadas a pessoas de baixa renda; inscrições são até este domingo (26)

O Senac Pernambuco tem inscrições abertas para 41 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional nas unidades do Recife e de Paulista.



As inscrições podem ser realizadas até este domingo (26) e integram o Programa Senac de Gratuidade (PSG), iniciativa voltada a pessoas de baixa renda que buscam capacitação e novas perspectivas de inserção no mercado de trabalho.

No total, há 22 vagas ofertadas para a unidade do Recife. São 10 vagas para o curso de Atendente de Lanchonete, com aulas entre 1º de junho e 28 de julho, no turno da manhã, das 8h às 12h.

As outras 12 vagas na capital pernambucana são para o curso de Cozinheiro, com formação de longa duração, de 5 de maio de 2026 a 24 de fevereiro de 2027, com aulas das 8h às 17h.



Já em Paulista, estão disponíveis 19 vagas para o curso de Agente de Informações Turísticas, realizado do dia 5 de maio a 28 de junho, das 08h às 12h.



Requisitos

Para concorrer a uma vaga no programa, o candidato precisa atender às características do público-alvo e aos critérios específicos de cada curso, comprovando os requisitos mínimos de acesso.

Entre os requisitos básicos para inscrição, estão: possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ser trabalhador desempregado ou empregado.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, o PSG representa uma ferramenta concreta de transformação social.

"Investir em educação profissional é abrir portas para o futuro. Oferecemos oportunidades reais para que mais pernambucanos desenvolvam competências e ampliem suas possibilidades de crescimento pessoal e profissional. Os interessados devem ficar atentos ao resultado do processo seletivo que será divulgado no dia 27 de abril, e aos prazos de matrícula, que seguem até o dia 2 de maio", destacou.

Inscrições

Com prazo limite até este domingo (26), as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.pe.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas.

As aulas serão realizadas presencialmente na Unidade de Hotelaria e Turismo do Senac Recife (Av. Visconde de Suassuna, nº 500, Santo Amaro) e no Senac Paulista (Av. Prefeito Severino Cunha Primo, nº 30 Jardim Paulista).

Para mais informações, os interessados devem acessar o edital ou consultar a Central de Atendimento Senac (CAS): 0800 081 1688.

Serviço

Programa Senac de Gratuidade (PSG) - Recife e Paulista

Cursos: Atendente de Lanchonete (Recife), Cozinheiro (Recife) e Agente de Informações Turísticas (Paulista)

Inscrições: até 26/04

Resultado: 27/04

Matrículas: 27/04 a 02/05

Com informações de assessoria

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