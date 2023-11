Senac-PE abre inscrições para 80 vagas em cursos gratuitos até esta quarta (8); saiba mais

A- A+

O Senac Pernambuco abriu o período de inscrições, que devem ser feitas até esta quarta (8), para 80 vagas em cursos gratuitos na área de Tecnologia da Informação. As ofertas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), são para os municípios de Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns e Petrolina.

Em Vitória, o curso com inscrições abertas é o de Metodologia Ágil, enquanto em Caruaru é o de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Já em Garanhuns, são quatro opções: Business Intelligence com Power BI, Gestão de Projetos de TI, Lógica de Programação e Metodologia Ágil. Em Petrolina, também são ofertadas vagas para quatro cursos: Business Intelligence com Excel, Fundamentos de Segurança Cibernética, Implementar Roteamento e Switching e Instalador e Reparador de Redes de Computadores.

Como requisitos, o Senac delimita que o candidato deve ter renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa. Também é necessário ficar atento à idade mínima e escolaridade, que variam de curso para curso e de modalidade, já que algumas formações de aperfeiçoamento são direcionados a profissionais que já atuam ou atuaram no segmento ofertado.

Todas as informações e requisitos podem ser obtidos no edital de candidatura, que pode ser encontrado no momento da inscrição, realizada no site oficial do Senac.

Após o período de inscrições, o resultado dos aprovados deve ser divulgado na quinta-feira (9). A entrega de documentação/matrícula está marcada para a sexta (10) e o sábado (11) nos endereços disponíveis no edital para cada modalidade.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800.081.1688 (Central de Atendimento Senac), (81) 37278259 / 8260 (Caruaru), (87) 3764.2703 (Garanhuns), (87) 3983.7602/7603 (Petrolina) e (81) 3526.7600 (Vitória de Santo Antão).

Confira a programação completa:

Calendário:

- Inscrições: 07 e 08 de novembro;

- Divulgação dos aprovados: 09 de novembro;

- Matrículas: 10 e 11 de novembro;

Locais de Matrícula:

Caruaru: Avenida Maria José Lyra, 140. Indianópolis. Horário: 8h às 21h;

Garanhuns: Rua Maria Ramos, 22, Heliópolis. Horário: 8h às 18h

Petrolina: Rua Projetada, nº 650, Antigo Aeroporto. Horário: 8h às 21h

Vitória de Santo Antão: Rua Áurea Pimentel, 210 – Matriz. Horário: 7h30 às 21h30

Veja também

Guerra Grupo de brasileiros tem expectativa de sair de Gaza na quinta-feira