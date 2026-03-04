Qua, 04 de Março

Oportunidade

Senac-PE abre turmas temáticas de Páscoa com cursos de Confeitaria e Cozinha do Mar

Os cursos começam a partir da próxima segunda-feira (9) com as inscrições já abertas

Senac-PE oferece cursos para o período da Páscoa Senac-PE oferece cursos para o período da Páscoa  - Foto: Divulgação/Senac-PE

Com a proximidade da Páscoa, o Senac Pernambuco lança duas formações temáticas voltadas para quem deseja gerar renda ou aprimorar habilidades na cozinha: Confeitaria Temática de Páscoa e Cozinha do Mar – Especial de Páscoa. 

Os cursos têm início a partir da próxima segunda-feira (9) e as aulas acontecem de forma presencial, na Unidade de Educação Profissional do Recife, localizada na Avenida Visconde de Suassuna, Santo Amaro, área central do Recife. 

A proposta é capacitar alunos para atender à alta demanda do período, oferecendo técnicas específicas, apresentação de produtos e estratégias para agregar valor às produções sazonais. 

Confeitaria Temática de Páscoa
O curso de Confeitaria Temática de Páscoa acontece de 09 a 20 de março, das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Com carga horária de 30 horas, a formação capacita os participantes a identificar tendências e técnicas da confeitaria de Páscoa, produzir ovos tradicionais e contemporâneos, criar sobremesas temáticas alinhadas ao mercado e aplicar conhecimentos de planejamento, precificação, organização de processos e escolha adequada de insumos e embalagens.
 
É destinado a confeiteiros, empreendedores, doceiros, cake designers, profissionais de gastronomia e interessados em atuar com produção temática para vendas e encomendas no período pascal.

Já o curso de Cozinha do Mar – Especial de Páscoa tem carga horária de 21 horas e será realizado de 09 a 17 de março, das 18h às 21h, com aulas de segunda a sexta-feira.

O especial tem como objetivo ensinar técnicas de preparo de peixes e frutos do mar, com a elaboração de pratos clássicos e contemporâneos, ideais para cardápios de Semana Santa e Páscoa.

Segundo Renata Machado, coordenadora da Unidade de Hotelaria e Turismo do Senac, os cursos sazonais representam uma oportunidade estratégica para quem deseja aproveitar o potencial comercial da data.

"A Páscoa é um período que aquece significativamente o mercado gastronômico. Nosso objetivo é preparar os alunos não apenas para executar técnicas com qualidade, mas para planejar a produção, calcular custos e transformar esse momento em oportunidade real de geração de renda", destacou.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site: https://www.pe.senac.br/cursos-2/. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (81) 3413.6728 / 6729 / 6730.

Serviço
Confeitaria Temática de Páscoa
Aulas: 09/03 até 20/03
Horário: 14h às 17h
Dias da semana: 2º a 6º
Investimento: 6x de R$ 67,50

Cozinha do Mar – Especial de Páscoa
Aulas: 09/03 até 17/03
Horário: 18h às 21h
Dias da semana: 2º a 6º
Investimento: 6x de R$ 52,50

Com informações de assessoria 

