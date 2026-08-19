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Celebração Experiência interativa gratuita em shopping no Recife comemora 80 anos de fundação do Senac-PE Público poderá aproveitar atividades como Hover Kart, consultoria de imagem e orientação profissional a partir de sexta-feira (21)

Para comemorar o seu aniversário de 80 anos, o Senac Pernambuco prepara uma ação especial e convida crianças a partir de 5 anos, jovens e adultos para viver uma experiência gratuita no RioMar Recife, no Pina, na Zona Sul da cidade.

A partir desta sexta-feira (21), a instituição promoverá uma programação completa na praça principal do shopping, que une diversão, aprendizado e bem-estar.

O grande destaque será uma pista de Hover Kart, onde os visitantes poderão testar suas habilidades na direção.

Até 30 de agosto, a programação contará ainda com uma série de atividades que representam diferentes eixos de atuação da instituição, como Saúde, Tecnologia, Estética, Idiomas e Gastronomia.

Entre elas, o público poderá participar de orientação profissional, check-up capilar e aprender técnicas de primeiros socorros com demonstrações de manobra de desengasgo e técnicas de massagem cardíaca.

A ação também terá atividades imersivas, como o uso de óculos de realidade virtual para o público conhecer unidades do Senac-PE e participar de um tour por diferentes ambientes de aprendizagem da instituição.



Haverá ainda um espaço dedicado aos idiomas, com vivências culturais e audiovisuais que aproximam o público de novas línguas e culturas.

As crianças terão um espaço voltado à criatividade e à inovação, com atividades de robótica utilizando kits Lego, um jogo digital sobre sustentabilidade e jogos de tabuleiro desenvolvidos por estudantes do Mediotec Senac.



Já quem deseja conhecer soluções tecnológicas poderá conferir projetos desenvolvidos por startups do Senac, além de experimentar tecnologias aplicadas à consultoria de imagem personalizada por meio de inteligência artificial.

Os apaixonados por gastronomia também encontrarão atrações especiais com uma experiência sobre café, conhecendo diferentes métodos de extração e aromas, além de uma oficina que explora a ciência por trás dos drinks sem álcool, mostrando como os sentidos influenciam a percepção dos sabores.



Outra atividade sensorial permitirá aos visitantes descobrir o universo das essências e dos aromas, destacando sua relação com o bem-estar e o autocuidado.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, a ação representa uma forma de aproximar a população da instituição e compartilhar o legado construído.

"Celebrar os 80 anos do Senac é celebrar as histórias de milhares de pernambucanos que encontraram na educação profissional uma oportunidade de transformar suas vidas. Ao longo dessa trajetória, consolidamos nossa atuação como referência na formação de profissionais para o mercado", afirmou.

Aberta ao público e totalmente gratuita, a ação acontecerá durante o horário de funcionamento do RioMar Recife. A participação nas atividades será realizada por ordem de chegada, respeitando a capacidade de cada experiência.

Serviço

Ação Comemorativa de 80 anos do Senac-PE

Entrada Gratuita

Data: 21 a 30 de agosto

Local: Shopping RioMar Recife - Praça principal, próximo à Baccio di Latte (Piso L1)

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