A- A+

Educação Senac-PE promove 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação, no Recife Expo Center Evento que vai desta quarta-feira (1º) até a sexta (3) também ocorre de forma remota

A 21ª edição do Congresso Internacional de Inovação na Educação, promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, tem início nesta quarta-feira (1º) e segue até a sexta (3), com programação presencial no Recife Expo Center, no Bairro do Recife, ou 100% de forma remota.

O tema deste ano é "Educação em Movimento. Grandes Ideias, Novos Caminhos", e as atividades da programação começam, todos os dias, a partir das 9h e vão até às 17h.

O diretor de Educação Profissional do Senac-PE, Eliezio Silva, e a gerente de Comunicação do Senac-PE, Marta Samico, estiveram nesta segunda-feira (29) na Folha de Pernambuco para detalhar as principais informações sobre o congresso.

Marta Samico e Eliezio Silva. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

As inscrições para o evento ainda estão abertas e podem ser feitas no site oficial: www.pe.senac.br/congresso.

O 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação reúne profissionais do Brasil e outros países com o objetivo de possibilitar uma troca de experiências para a inovação na educação.

O evento terá mais de 15 palestras e mais de 10 espaços experimentais, além de oficinas, workshops, bate-papos, painéis interativos, videocasts ao vivo e lançamento de livros.

Novidades

De acordo com o diretor de Educação Profissional do Senac-PE, os espaços interativos são a grande novidade deste ano. Eles vão substituir as oficinais e minicursos.

"Esse ano a gente troca os minicursos cursos e as oficinas por espaços de experiências de aprendizagem, que são experiências imersivas. A gente traz, de fato, uma proposta bem inovadora para o congresso", afirmou Eliezio Silva.

Entre os temas que vão fazer parte das discussões nos espaços interativos, o diretor destacou a educação empreendedora, o futuro da aprendizagem, a Inteligência Artificial, a gamificação, a educação digital, além de metodologias ativas e cultura do trabalho.

Interação

A expectativa do evento é reunir mais de 1.800 pessoas de forma presencial durante os três dias de congresso no Recife Expo Center.

A maior parte do público é composta por professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares, com a maioria sendo da educação básica.

Essa integração entre a educação básica com a educação profissional é celebrada pelo diretor do Senac-PE.

"Enquanto SENAC, trabalhamos com a educação profissional, mas o congresso tem a proposta de trazer a educação básica, gerando uma conexão da educação básica com a educação profissional. Discutimos junto essa integração e possibilidades. Como a educação profissional pode contribuir com a educação básica e também como a educação básica contribui com a nossa proposta da educação profissional", detalhou Eliezio Silva.

Temas e convidados

A programação no primeiro dia reúne nomes como Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money, referência em finanças e uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos; Zaika dos Santos, cientista de dados; e Luciano Meira, mestre em psicologia cognitiva.

O segundo dia terá como destaque as palestras "inovação que gera empregabilidade" com Márcio Marietti, consultor de Tecnologia da Informação; e "Conectando redes para o cuidado com o planeta" com Thomas Kiss, designer de negócios sustentáveis.

O encerramento do evento vai ser protagonizado pelo escritor e apresentador de TV, Marcelo Tas, com a temática Criatividade e Inovação.

Veja também