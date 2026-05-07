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Formação profissional Senac PE oferece bolsas gratuitas a alunos egressos dos cursos de Cabeleireiro e Barbeiro As vagas são limitadas e as aulas terão início a partir do dia 12 de maio

O Senac Pernambuco abriu bolsas gratuitas para ex-alunos dos cursos de Cabeleireiro e Barbeiro que concluíram a formação nos últimos três anos.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a qualificação profissional e ampliar as oportunidades de inserção e permanência no mercado de trabalho, por meio do aperfeiçoamento prático das habilidades desenvolvidas em sala de aula.

As vagas são para os cursos "Vivências Práticas em Salão de Beleza" e "Vivências Práticas em Barbearia", que proporcionam uma imersão no cotidiano das profissões, com foco no atendimento ao público, aperfeiçoamento técnico e desenvolvimento de segurança na execução dos serviços.

As formações são voltadas para os egressos que desejam ganhar mais experiência e se destacar em um setor que exige constante atualização.

Quando serão os cursos?

O curso de "Vivências Práticas em Salão de Beleza" terá início no dia 12 de maio, com carga de 20 aulas, realizadas às terças e quintas-feiras, das 15h às 17h.

Já o curso de "Vivências Práticas em Barbearia" conta com 15 aulas, começando no dia 25 de maio, com aulas às segundas e quartas-feiras, também das 15h às 17h.

Segundo a gerente do Centro de Imagem Pessoal do Senac PE, Marcela Ângelo, a continuidade da qualificação é fundamental para os alunos.



"Durante os cursos, os alunos vivenciam, na prática, o dia a dia de um salão de beleza e de uma barbearia, atendendo modelos e treinando técnicas como corte, coloração e tratamento. As atividades também incluem momentos teóricos com os instrutores", afirmou.

As vagas são limitadas e os interessados podem obter mais informações presencialmente, na Secretaria da Unidade de Imagem Pessoal (Av. Visconde de Suassuna, 440, Santo Amaro, Recife).

Outro meio de contato é por telefone, pelo número (81) 3413-6686. Também é possível entrar em contato por meio do WhatsApp: (81) 98491-5739.

Vivências Práticas em Salão de Beleza

Início: 12/05

Dias da semana: Terças e quintas-feiras

Horário: 15h às 17h

Vivências Práticas em Barbearia

Início: 25/05

Dias da semana: Segundas e quartas-feiras

Horário: 15h às 17h



Com informações de assessoria

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