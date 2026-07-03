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OPORTUNIDADE Senac-PE oferta mais de 700 vagas para cursos profissionalizantes em sete municípios pernambucanos As vagas contemplam as unidades do Recife, Paulista, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, com inscrições abertas até a próxima terça-feira (7)

O Senac Pernambuco (Senac-PE) abriu inscrições para 709 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

As oportunidades são destinadas às unidades da instituição no Recife e em Paulista, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina e abrangem diferentes áreas de formação.

As inscrições no processo seletivo podem ser realizadas até a próxima terça-feira (7), pelo site da instituição.

As vagas estão divididas entre cursos técnicos, especialização técnica de nível médio, qualificação e aperfeiçoamento profissional nas áreas de Gastronomia, Nutrição, Saúde, Moda, Turismo, Beleza, Gestão, Comunicação e Tecnologia da Informação.

A iniciativa busca ampliar o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas de baixa renda, contribuindo para a qualificação da mão de obra e a inserção de mais pessoas no mercado de trabalho.

Critérios de participação

Os candidatos em participar devem atender aos critérios estabelecidos pelo edital e às exigências específicas de cada curso.

Conforme os requisitos gerais, os interessados devem possuir renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ser trabalhador empregado ou desempregado.

Entretanto, dependendo da formação escolhida, podem também ser exigidos a comprovação de idade mínima e nível de escolaridade.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição de acordo com os critérios do edital. Além disso, o resultado será divulgado na quarta-feira (8) e os selecionados deverão realizar a matrícula presencialmente na unidade do Senac-PE onde foram aprovados, entre 9 e 11 de julho.

O edital completo, com detalhamento da relação dos cursos, número de vagas, documentação necessária e demais informações, está disponível no site. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelos telefones abaixo:

(81) 3413.6666;

(81) 3413.6728;

(81) 3413.6729:

(81) 3413.6730.

Sobre o PSG

Criado em 2008, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) surgiu a partir de um acordo estabelecido entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e da Fazenda, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Senac.

Desde então, a iniciativa vem expandindo o acesso à educação profissional. Como resultado, em Pernambuco, mais de 9 mil pessoas foram beneficiadas pelo programa no ano passado.

Serviço

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Data limite das inscrições: Terça-feira, 7 de julho

Data do resultado final: Quarta-feira, 8 de julho

Data das matrículas: Quinta-feira, sexta-feira e sábado 9, 10 e 11 de juho

Mais informações: (81) 3413.6666 / 6728 / 6729 / 6730

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