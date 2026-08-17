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EDUCAÇÃO Senac PE reúne competidores de cinco estados em último simulado antes da WorldSkills 2026 Evento será realizado entre 18 e 21 de agosto, no Recife, e reproduzirá padrões da competição internacional; provas serão abertas ao público nos dias 18 e 19

O Senac Pernambuco recebe, entre esta terça-feira (18) e sexta-feira (21), o último Simulado WorldSkills antes da etapa internacional da competição, que será realizada em setembro, em Xangai, na China.

O evento reúne competidores e especialistas de cinco estados brasileiros e reproduz as condições técnicas, operacionais e de avaliação previstas na maior competição mundial de educação profissional.

Participam do simulado representantes do Senac dos estados do Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Ao todo, serão realizadas provas em nove ocupações: Cabeleireiro, Cozinha, Cuidados de Saúde e Apoio Social, Estética e Bem-Estar, Florista, Prótese Dentária, Recepção de Hotel, Serviço de Restaurante e Vendas no Varejo.

Os competidores que representam o Brasil nessas modalidades são Angélica China Matsuda, em Cabeleireiro; Cassia Eloá de Oliveira, em Cuidados de Saúde e Apoio Social; Gabriel Moreira da Silva, em Vendas no Varejo; Gustavo Ramos Argould, em Cozinha; Karol Casique da Silva, em Florista; Maria Eduarda da Silveira, em Estética e Bem-Estar; Matheus Henrique da Silva, em Serviço de Restaurante; Natália da Rosa Corso, em Recepção de Hotel; e Rafael Alves Scotti, em Prótese Dentária.

O simulado integra a preparação para a WorldSkills Competition Shanghai 2026, marcada para ocorrer de 22 a 27 de setembro.

A competição reúne jovens profissionais de diferentes países em provas que avaliam conhecimentos técnicos, precisão, produtividade e capacidade de executar atividades sob pressão, seguindo critérios definidos pela organização internacional.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto, a realização do evento no Estado reforça a capacidade da instituição de oferecer ambientes de aprendizagem alinhados a padrões internacionais.

“Receber um evento dessa magnitude evidencia a capacidade do Senac PE de oferecer ambientes de aprendizagem alinhados aos padrões internacionais. Além disso, o Simulado fortalece a troca de conhecimentos entre competidores e especialistas e contribui para o aprimoramento contínuo das nossas práticas pedagógicas”, afirmou.

Segundo o diretor regional do Senac PE, Regivan Dantas, a preparação também busca aproximar a formação profissional das exigências do mercado de trabalho. “No Senac, nossos estudantes são incentivados a superar desafios e desenvolver competências técnicas e comportamentais que fazem a diferença tanto em competições como no mercado de trabalho”, disse.

Evento terá certificação de carbono neutro

O Simulado WorldSkills terá certificação Carbono Neutro. A iniciativa prevê a mensuração das emissões de gases de efeito estufa geradas durante o evento, a elaboração de um inventário de emissões e a compensação ambiental por meio de projetos certificados de conservação.

A previsão é de que sejam neutralizadas 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente (COe) relacionadas à realização do evento.

Público poderá acompanhar provas

O evento será realizado na unidade do Senac localizada na Avenida Visconde de Suassuna, 500, no bairro de Santo Amaro, no Recife. A programação será aberta ao público externo nos dias 18 e 19 de agosto, às 14h e às 16h.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia no site do evento.

Com informações da assessoria de imprensa

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