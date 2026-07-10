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Oportunidade Senac-PE abre seleção para docentes do curso Técnico em Segurança do Trabalho no Recife e em Olinda Instituição também mantém banco de talentos com mais de 70 oportunidades para instrutores em diferentes áreas de atuação e municípios

O Senac Pernambuco abriu um processo seletivo aberto para profissionais interessados em atuar como instrutores temporários do curso Técnico em Segurança do Trabalho no Recife e em Olinda.

A seleção faz parte do programa do Ministério da Educação relacionado a implementação do Itinerário de Formação Técnica Profissional (IFTP).

Os candidatos devem possuir formação superior compatível com a área de atuação e comprovar, no mínimo, seis meses de experiência profissional.

Os selecionados irão contribuir para a formação de técnicos capacitados a atuar na prevenção de acidentes laborais, promoção da saúde ocupacional e gestão da segurança nos ambientes de trabalho, de acordo com a legislação vigente, preparando os estudantes para um setor em expansão no mercado regional.

Segundo o diretor regional do Senac PE, Regivan Dantas, a instituição busca profissionais que querem contribuir para a formação de novos talentos.



"Nosso compromisso é com a diversidade, inclusão e valorização das pessoas, promovendo um ambiente de trabalho ético, acolhedor e transformador", destacou.

Os interessados devem se candidatar por meio do site de recrutamento oficial da instituição:

Mais vagas

Além da seleção para docentes do curso Técnico em Segurança do Trabalho, a instituição também está com recrutamento aberto em seu banco de talentos para a contratação de instrutores temporários em diversas áreas do conhecimento.

Ao todo, são mais de 70 oportunidades distribuídas em mais de 50 municípios pernambucanos.

As vagas contemplam cursos nas áreas de Tecnologia, Administração, Recursos Humanos, Finanças, Turismo, Logística, Comércio, Meio Ambiente, Farmácia e Nutrição.

Os interessados devem realizar o cadastro por meio do portal de recrutamento do Senac PE.

Ao se cadastrar, o candidato terá seu perfil analisado para possível enquadramento nas vagas compatíveis com suas habilidades, competências e aspirações profissionais.

Com informações de assessoria

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