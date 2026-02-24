A- A+

Formação profissional Senac PE oferece vagas gratuitas para cursos de qualificação e aperfeiçoamento; confira As inscrições se encerram nesta terça-feira (24) com vagas nas unidades Recife, Caruaru, Paulista, Vitória de Santo Antão e Garanhuns

O Senac Pernambuco está com inscrições abertas para cursos de qualificação e aperfeiçoamento dentro do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

As oportunidades são destinadas a pessoas de baixa renda que desejam se qualificar profissionalmente e há vagas para as unidades do Recife, Caruaru, Paulista, Vitória de Santo Antão e Garanhuns.

As inscrições se encerram nesta terça-feira (24) e podem ser realizadas pelo site https://intranet.pe.senac.br/dr/nova/psgnet/.

Cursos disponíveis

As vagas são voltadas para os cursos: Agente de Informações Turísticas (Paulista), Analista Fiscal (Paulista), Assistente de Recursos Humanos (Caruaru), Atendente de Lanchonete (Recife), Atendimento ao Cliente nos Serviços de Saúde (Garanhuns), Cabeleireiro (Paulista), Garçom (Recife), Manicure e Pedicure (Recife), Massagista (Recife), Programador Web (Caruaru), Técnicas de Flebotomia (Caruaru), Técnico em Administração (Garanhuns), Técnico em Enfermagem (Garanhuns) e Técnico em Logística (Vitória de Santo Antão).

O candidato que deseja concorrer a uma vaga no programa precisa atender às características do público-alvo e do curso escolhido, comprovando os requisitos mínimos de acesso.

Entre os requisitos básicos para inscrição, estão: possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais; estar matriculado ou ser egresso da educação básica; e ser trabalhador desempregado ou empregado.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, o programa reafirma o compromisso do Senac Pernambuco com a transformação social por meio da educação profissional

"Ao oferecer cursos gratuitos e de qualidade para pessoas de baixa renda, a instituição amplia oportunidades, fortalece a empregabilidade e contribui diretamente para a geração de renda e inclusão no mercado de trabalho. Assim, promovendo o desenvolvimento socioeconômico do Estado", destacou Bernardo Peixoto.

As programações dos cursos serão desenvolvidas por meio de uma metodologia teórico-prática e interdisciplinar, com aulas presenciais nas respectivas unidades do Senac de cada município.

O resultado do processo seletivo será divulgado nesta quarta-feira (25) no site https://www.pe.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas.



As matrículas deverão ser realizadas entre os dias 25 e 28 de fevereiro. Para mais informações, os interessados devem acessar o edital ou consultar a Central de Atendimento Senac (CAS): 0800 081 1688.



Com informações de assessoria

