Oportunidade Senac Pernambuco abre inscrições para programa gratuito voltado para a terceira idade Iniciativa oferece 84 vagas divididas nas unidades da faculdade no Recife e em Caruaru, no Agreste

As inscrições para o programa Faculdade Aberta à Terceira Idade (FATI), do Senac Pernambuco, estão abertas até o dia 21 de julho.

O projeto oferece vagas gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais que tenham o Ensino Médio Completo, com o intuito de promover a integração e a ampliação do conhecimento das pessoas idosas.

Os interessados podem se inscrever no site, onde também está disponível o edital completo do processo, que conta com ofertas no Recife e em Caruaru, no Agreste do estado.

No total, são 84 vagas distribuídas nas duas unidades do Senac. Na capital, as inscrições estarão disponíveis para os cursos de Gastronomia, Design de Moda, Logística, Administração e Estética e Cosmética. Já em Caruaru, há ofertas nos cursos de Design de Moda e Gastronomia.

O processo seletivo será em três etapas: inscrição, com preenchimento do formulário no site; envio de documentos digitalizados frente e verso (CPF, RG, comprovante de residência, ficha 19 e/ou certificado de conclusão do Ensino Médio); e entrevista com a coordenação do curso escolhido, de forma presencial ou remota.

O programa oferece suporte adequado aos participantes, incluindo recursos de acessibilidade e apoio pedagógico.

O resultado da seleção será divulgado no dia 31 de julho, no site oficial do Senac. As aulas têm previsão de início para o dia 4 de agosto.

Para mais informações, basta acessar o site da Faculdade Senac PE ou procurar as unidades da instituição nas duas cidades. No Recife, o telefone de contato é o (81) 3413.6666.

Já em Caruaru, o número disponível é o (81) 3727.8259.

Calendário

Inscrição, envio dos documentos e validação – até 21/07/2025

Confirmação dos aprovados para agendamento das entrevistas – de 22 a 24/07/2025

Entrevistas com as coordenações de cursos superiores – de 25 a 30/07/2025

Publicação dos estudantes aprovados – 31/07/2025

Matrícula dos estudantes aprovados – de 31/07 a 03/08/2025

Previsão de início das aulas – 04/08/2025



