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Inscrições Senac Pernambuco abre mais de 300 vagas gratuitas para cursos no Recife e outros cinco municípios Oportunidades são voltadas para pessoas de baixa renda e inscrições vão até domingo (31)

O Senac Pernambuco está com inscrições abertas para 374 vagas do Programa Senac de Gratuidade (PSG), em celebração aos 80 anos da empresa.

O edital conta com oportunidades para cursos de qualificação profissional e de aperfeiçoamento nas unidades da instituição no Recife, em Paulista, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina.



Além disso, há vagas disponíveis para um curso que será promovido no Centro de Cultura de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco.

As inscrições para todos os cursos seguem até este domingo (31) e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Senac Pernambuco.

A iniciativa tem o objetivo de garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas de baixa renda e está com a oferta de mais de 20 cursos distribuídos nas áreas de gastronomia, turismo e beleza e bem-estar.

O PSG foi criado em 2008, a partir de um acordo firmado entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e da Fazenda, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Senac.

Em 2025, o programa impactou mais de 9 mil pessoas somente em Pernambuco.

Critérios de participação

Para participar, o candidato precisa atender às características do público-alvo do PSG e aos critérios específicos de cada curso.

Entre os requisitos básicos para inscrição, estão possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ser trabalhador desempregado ou empregado.



Em alguns cursos, os interessados ainda precisarão comprovar a idade mínima e a escolaridade.

O resultado será divulgado na próxima segunda-feira (1°) e os convocados poderão realizar a matrícula presencialmente nas unidades do Senac Pernambuco até o dia 5 de junho.

Para obter mais informações, os interessados podem acessar o edital ou consultar os telefones (81) 3413-6666 / (81) 3413-6728 / (81) 3413-6729 / (81) 3413-6730.

Serviço

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Inscrições: até 31/05

Resultado: 01/06

Matrícula: 01 a 05/06

Inscrições: site

Mais informações: (81) 3413-6666 / (81) 3413-6728 / (81) 3413-6729 / (81) 3413-6730.

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